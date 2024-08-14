تنشر “الموجز” ملخص قرارات مؤتمر وزير التربية والتعليم اليوم بالتفصيل وفقا لما أعلنه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم في المؤتمر اليوم الأربعاء .

قرار وزير التربية والتعليم بدمج مادتي الفيزياء والكيمياء في مادة واحدة



أعلن وزير التربية والتعليم ، محمد عبد اللطيف، عن دمج الفيزياء والكيمياء في مادة واحدة من خطة الوزارة للعام الدراسي الجديد 2024/2025، ورؤية الوزير لتطوير الثانوية العامة .

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"التعليم" تكشف خطة لجذب الطلاب للمدارس في العام الدراسي الجديد



كشفت مصادر مسؤولة بـ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تفاصيل خطة وزير التربية والتعليم، محمد عبداللطيف، لجذب الطلاب إلى المدارس خلال العام الدراسي الجديد 2024/2025، وتركز الخطة على تعزيز حضور الطلاب وانتظامهم في المدارس عبر تخصيص 40% من درجاتهم في صفوف النقل بناءً على الحضور، المواظبة، السلوك، وامتحانات الشهر كجزء من أعمال السنة.

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ننشر تفاصيل قرار وزير التربية والتعليم بتدريس البرمجة لطلاب صفوف المرحلة الثانوية

أصدر وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، اليوم الأربعاء، قرار بإنشاء أنشطة تدريس برمجة لطلاب صفوف المرحلة الثانوية وهو ما يساعد على إكساب الطلاب مهارات البرمجة وذلك تماشيًا مع توجهات الدولة من أجل تلبيةً متطلبات سوق العمل، سوف تقوم وزارة التربية والتعليم وذلك بحلول 2026/2027 .

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قرار وزير التربية والتعليم بشأن هيكلة الثانوية العامة 2024.. ومصير اللغة الأجنبية الثانية



أعلن وزير التربية والتعليم ، محمد عبداللطيف، خطة الوزارة للعام الدراسي 2025، الذي يبدأ في 21 سبتمبر 2024. تضمنت الخطة إعادة تصميم المناهج الدراسية للمرحلة الثانوية بهدف تخفيف العبء الدراسي على الطلاب وتوزيع المواد بشكل أكثر توازنًا.

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بشرى سارة تنتظر دفعة العام المقبل.. نظام الثانوية العامة الجديد 2025 بالتفاصيل

بعد جدلًا واسعًا عن نظام الثانوية العامة الجديد 2025 أعلن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم عن خطة الوزارة لإعادة هيكلة نظام الثانوية العامة الجديد 2025 التي ستطبق بدءًا من العام الدراسي الجديد 2024-2025 حيث تهدف هذه الخطة إلى تخفيف الأعباء على الطلاب وتعزيز جودة التعليم من خلال عدة تغييرات جوهرية.

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رسميا .. تعرف علي المواد المقررة على الثانوية العامة الجديدة التي أعلنها وزير التربية والتعليم .. ننشر المواد كاملة



أعلنت وزير التربية والتعليم عن المواد المقررة على الثانوية العامة الجديدة بالإضافة إلى مواد خارج المجموع وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي شارك فيه وزير التربية والتعليم

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