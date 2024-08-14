ننشر تفاصيل قرار وزير التربية والتعليم بتدريس البرمجة لطلاب صفوف المرحلة الثانوية

أصدر وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، اليوم الأربعاء، قرار بإنشاء أنشطة تدريس برمجة لطلاب صفوف المرحلة الثانوية وهو ما يساعد على إكساب الطلاب مهارات البرمجة وذلك تماشيًا مع توجهات الدولة من أجل تلبيةً متطلبات سوق العمل، سوف تقوم وزارة التربية والتعليم وذلك بحلول 2026/2027 .

تطوير التعليم في مصر

ويعد تطوير التعليم في مصر أحد الأولويات الوطنية، وهو ما يعكس توجهات الدولة نحو تعزيز التعليم كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة. يشمل تطوير التعليم في مصر عدة جوانب، من بينها:



تحديث المناهج الدراسية: وأعلن وزير التربية والتعليم يتم إعادة تصميم وتحديث المناهج الدراسية لتواكب التطورات العالمية، وتلبية احتياجات سوق العمل، مع التركيز على تنمية المهارات الأساسية مثل التفكير النقدي والإبداع وحل المشكلات.



تكنولوجيا التعليم:وشدد وزير التربية والتعليم تعمل الحكومة على دمج التكنولوجيا في العملية التعليمية، من خلال توفير البنية التحتية الرقمية في المدارس، وتقديم التعليم الإلكتروني والمنصات التعليمية الرقمية، مما يسهم في تحسين جودة التعليم وتوفير فرص تعليمية متساوية.



تطوير البنية التحتية: يجري العمل على تحسين وتوسيع البنية التحتية للمدارس، بما في ذلك بناء مدارس جديدة وتجديد المدارس القائمة، لتقليل كثافة الفصول الدراسية وتوفير بيئة تعليمية ملائمة.



تأهيل المعلمين: ووفقا لرؤية وزير التربية والتعليم تطوير برامج تدريبية مكثفة للمعلمين لرفع كفاءتهم، وتزويدهم بأحدث الأساليب التعليمية والتربوية، لضمان تقديم تعليم عالي الجودة للطلاب.



التعليم الفني والتقني: تولي الحكومة اهتمامًا خاصًا بتطوير التعليم الفني والتقني، من خلال تحديث المناهج وتحسين جودة التدريب العملي، بهدف تأهيل الطلاب لسوق العمل المحلي والدولي.



الشراكات الدولية: يسعى وزير التربية والتعليم إلى تعزيز التعاون مع الدول والمؤسسات الدولية للاستفادة من الخبرات والتجارب العالمية في مجال التعليم، وتطبيق أفضل الممارسات التعليمية.



تعزيز التعليم الابتدائي: يتم التركيز على تحسين جودة التعليم في المراحل الابتدائية لضمان تأسيس قوي للطلاب، من خلال تحسين طرق التدريس، وتوفير المواد التعليمية المناسبة، وتعزيز مشاركة الأهل في العملية التعليمية.



التعليم الشامل: تسعى وزارة التربية والتعليم إلى توفير التعليم للجميع، بما في ذلك دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في النظام التعليمي، وتقديم الدعم اللازم لهم لضمان حصولهم على تعليم جيد.



البحث العلمي والابتكار: تعزيز دور الجامعات ومراكز البحث العلمي في دعم الابتكار والتطوير، وتحفيز الطلاب على البحث العلمي، مما يسهم في تقدم مصر على الصعيد العلمي والتكنولوجي.

تعمل مصر من خلال هذه الجهود على بناء نظام تعليمي متكامل ومتطور يمكنه مواكبة تحديات المستقبل وتلبية تطلعات المجتمع.

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