وزير التربية والتعليم يستعرض حلول لأربع تحديات تواجه التعليم المصري بالعام الدراسي الجديد

أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم أن مصر تمتلك أكبر نظام تعليمي قبل الجامعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يخدم النظام التعليمي أكثر من 25 مليون طالب في المدارس. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد في مجلس الوزراء بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن الوزارة تواجه أربعة تحديات رئيسية في العام الدراسي الجديد حيث يستعرض “الموجز” كافة التفاصيل عن مؤتمر وزير التربية والتعليم، تتمثل في:

الحاجة إلى بناء أكثر من 250 ألف فصل دراسي جديد.

ونقص كبير في عدد المعلمين يتجاوز 469 ألف معلم.

ارتفاع معدلات الغياب بين الطلاب.

أهمية إعادة هيكلة التعليم الثانوي.

تصريحات وزير التربية والتعليم بشأن تطوير مشاريع تعليمية

وأوضح وزير التربية والتعليم أن الوزارة تعمل على تطوير مشاريع تعليمية لتلبية هذه الاحتياجات، وهي تستند إلى جهود سابقة تتضمن استراتيجيات وتوجيهات تم تطويرها بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية.

وزير التربية والتعليم

وتابع وزير التربية والتعليم أن الوزارة قامت بزيارات ميدانية واجتماعات مع أكثر من 200 مدير إدارة تعليمية، حيث تم التوصل إلى رؤية موحدة لمعالجة هذه التحديات.

كيفية التعامل مع كثافة الفصول الدراسية

وقد أكدت الاجتماعات على ضرورة توحيد الرؤية حول كيفية التعامل مع كثافة الفصول الدراسية، نقص المعلمين، والغياب المرتفع، بالإضافة إلى أهمية إصلاح هيكل التعليم الثانوي لتحقيق تحسينات ملموسة في النظام التعليمي.

ينتظر الطلاب وأولياء الأمور بفارغ الصبر القرارات التي سيعلنها وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، خلال المؤتمر الصحفي الذي سيعقده اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. يُتوقع أن يتناول المؤتمر الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الوزارة لمواجهة التحديات التي تواجه التعليم قبل الجامعي.

وزير التربية والتعليم

تفاصيل مؤتمر وزير التربية والتعليم

من المتوقع أن يشمل مؤتمر وزير التربية والتعليم مناقشة مجموعة من القضايا الأساسية، منها مشكلة الكثافة الطلابية في المدارس، والتي تثير قلق أولياء الأمور، وإمكانية تحويل المدارس الثانوية إلى فترة مسائية للاستفادة القصوى من المرافق المدرسية.

كما يُتوقع عرض خطط لتعديل استخدام المدارس الإعدادية لخدمة الطلاب في المرحلة الابتدائية. بالإضافة إلى ذلك، سيقدم الوزير خطة لتحفيز الطلاب على الحضور المدرسي من خلال الأنشطة المدرسية وتعديل لائحة الانضباط، ويعلن عن تطوير نظام الثانوية العامة الجديد.

اقرأ أيضًا

بعد ألغاء مواد نظام الثانوية العامة الجديد.. ماذا سيعلن وزير التربية والتعليم في مؤتمر اليوم.. تفاصيل

س&ج.. هل تم تحديد موعد تطبيق نظام الثانوية العامة الجديد 2025