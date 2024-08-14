وزير التربية والتعليم يعلن هيكلة الثانوية العامة 2024.. ومصير اللغة الأجنبية الثانية

أعلن وزير التربية والتعليم ، محمد عبداللطيف، خطة الوزارة للعام الدراسي 2025، الذي يبدأ في 21 سبتمبر 2024. تضمنت الخطة إعادة تصميم المناهج الدراسية للمرحلة الثانوية بهدف تخفيف العبء الدراسي على الطلاب وتوزيع المواد بشكل أكثر توازنًا.

وكشف وزير التربية والتعليم خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي أن طلاب الصف الأول الثانوي، سيدرس الطلاب ست مواد بدلاً من عشر، حيث أصبحت اللغة الأجنبية الثانية مادة نجاح ورسوب خارج المجموع.

وزير التربية والتعليم : سيتم تقديم منهج "العلوم المتكاملة" لأول مرة

وكشف وزير التربية والتعليم أنه سيتم تقديم منهج "العلوم المتكاملة" لأول مرة ليحل محل مادتي الكيمياء والفيزياء ، كما تم إلغاء مادة الجغرافيا من الصف الأول الثانوي لتصبح مادة تخصص للشعبة الأدبية في الصف الثاني. وبالتالي، المواد الأساسية التي سيدرسها الطلاب تشمل: اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، التاريخ، الرياضيات، العلوم المتكاملة، الفلسفة والمنطق، إلى جانب مواد غير مضافة للمجموع مثل التربية الدينية واللغة الأجنبية الثانية.

أكد وزير التربية والتعليم أن هذه التغييرات جاءت بناءً على دراسات علمية ومراجعات من خبراء متخصصين، وبعد إجراء حوار مجتمعي مع المعنيين بالشأن التعليمي. الهدف من هذه التعديلات هو تخفيف العبء على الأسر المصرية دون الإخلال بجودة التعليم.

أما بالنسبة للصفين الثاني والثالث الثانوي، فأعلن وزير التربية والتعليم عن تعديلات محدودة لضمان عدم تكرار المحتوى وتحقيق تكامل بين المواد. أصبحت اللغة الأجنبية الثانية مادة نجاح ورسوب خارج المجموع، وتم إعادة تصميم مادة الرياضيات لتكون موحدة. سيقوم طلاب الصف الثاني الثانوي في الشعبة العلمية بدراسة ست مواد بدلاً من ثمان، وهي اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، الرياضيات، الأحياء، الكيمياء، والفيزياء، مع إضافة مادة التاريخ بدلاً من الأحياء في السنوات القادمة. بالنسبة للشعبة الأدبية، ستشمل المواد اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، التاريخ، الجغرافيا، علم النفس، والرياضيات.

في الصف الثالث الثانوي، كشف وزير التربية والتعليم أن مادتا اللغة الأجنبية الثانية والجيولوجيا وعلوم البيئة ستصبح مواد نجاح ورسوب خارج المجموع في شعبة العلمي علوم، فيما ستصبح اللغة الأجنبية الثانية خارج المجموع في شعبة العلمي رياضيات.

واستطرد وزير التربية والتعليم أنه تقرر أن يدرس طلاب العلمي علوم خمس مواد فقط، وهي اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، الأحياء، الكيمياء، والفيزياء، في حين سيدرس طلاب العلمي رياضيات نفس عدد المواد، التي تشمل اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، الرياضيات، الكيمياء، والفيزياء. بالنسبة للشعبة الأدبية، ستصبح مادتا علم النفس واللغة الأجنبية الثانية مواد نجاح ورسوب غير مضافة للمجموع، ليصبح إجمالي المواد خمس بدلاً من سبع، وهي اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، التاريخ، الجغرافيا، والإحصاء.

اختتم وزير التربية والتعليم بالتأكيد على أهمية تعاون جميع الأطراف في المنظومة التعليمية لمواجهة التحديات القادمة. وأوضح أن إعادة صياغة المناهج تهدف إلى تعزيز الهوية الوطنية، تضمين الموضوعات القومية، وإكساب الطلاب المهارات اللازمة لسوق العمل، مع التركيز على دراسة لغة أجنبية واحدة بإتقان، واستعادة الدور التربوي للمدرسة.

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