بحضور وزير الاتصالات..جامعة مصر للمعلوماتية تستقبل أوائل الثانوية العامة وتقدم لهم منح كاملة

استقبلت جامعة مصر للمعلوماتية، بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أوائل الجمهورية بالثانوية العامة 2024، بمقرها في مدينة المعرفة بالعاصمة الادارية الجديدة، للتعرف على البرامج الأكاديمية المرموقة التي سوف يتلقونها خلال دراستهم بالجامعة، وقواعد المنح الكاملة المقدمة لهم، ورؤية إمكانيات الجامعة وما تمتلكه من بنية تكنولوجية متطورة ومعامل ومراكز أبحاث تضاهي نظيراتها في أعرق الجامعات العالمية.

وعقد الدكتور عمرو طلعت، جلسة نقاشية مفتوحة مع أوائل الثانوية العامة وأولياء أمورهم، حيث قدم لهم التهنئة على ما حققوه من تفوق كبير في الثانوية، وحثهم للحفاظ على هذا التفوق ومواصلته خلال المرحلة الجامعية، وهو ما يتوافق مع رؤية وتوجهات الدولة في بناء جيل قادر على المنافسة، حيث تتميز جامعة مصر للمعلوماتية بتقديم مصفوفة المهارات المتكاملة.

وزير الاتصالات يتحدث مع أوائل الثانوية العامة

وأكد الدكتور عمرو طلعت، خلال حديثه مع الطلبة وأولياء أمورهم، أهمية مواصلة مراحل تعليمهم القادمة بمزيد من الاجتهاد والإبداع والإبتكار والشغف، ليستمروا في تحقيق النجاحات التي تفخر بها الدولة التي سخرت كافة الإمكانيات لتطوير وريادة الأجيال الحالية وتقدمهم، باعتبارهم رهان الحاضر وأمل المستقبل، والثروة الحقيقية.

وزير الاتصالات يشيد بانجاز الطالب أحمد الجندي

وأشاد الدكتور طلعت خلال بيان صادر عن الجامع حصل “الموجز” على نسخة منه، بالإنجاز الذي حققه الطالب أحمد الجندي، أحد طلاب جامعة مصر للمعلوماتية، بفوزه بالميدالية الذهبية في أولمبياد باريس 2024، مؤكدًا على حرص الجامعة على دعم الطلاب في تنمية مهاراتهم في مختلف المجالات بجانب دراستهم الأكاديمية.

وخلال جلسة نقاشية مفتوحة، قام الدكتور طلعت بالرد على استفسارات الطلاب حول المهارات المطلوبة في سوق العمل بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأشار إلى مبادرات الوزارة لبناء القدرات الرقمية بالتعاون مع شركات عالمية لتوفير منح تدريبية لطلاب الجامعة.

وتستهدف جامعة مصر للمعلوماتية من استقبال أوائل الجمهورية للثانوية العامة، تمكين أفضل المواهب وتشجيعهم ودعمهم على مواصلة التفوق الأكاديمي من خلال الانضمام إليها لدراسة علوم المستقبل بما يتناسب مع الأهداف والطموحات التي يسعون إلى تحقيقها لدعم سوق العمل المحلي والعالمي بنخبة من الخريجين الذين يمتلكون الكفاءة العلمية والعملية العالية.

من جانبها قدمت الدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، التهنئة للطلبة وأولياء أمورهم بهذا التفوق والتميز الذي جاء ثمرة للاجتهاد والمثابرة، متمنية لهم استمرار التفوق وبذل المزيد من الجهد في مسيرتهم الجامعية والعملية، فضلاً عن منحهم فرصة للالتحاق بالجامعة من خلال المنح الكاملة للدراسة بالجامعة في كلياتها الـ 4 (الهندسة، وعلوم الحاسب والمعلومات، وتكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم) ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية لدعم المتفوقين والتي يدعمها بعض البنوك وشركات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وقالت الدكتورة ريم بهجت: "سوف يظل التعليم الجيد في مقدمة أجود أنواع الاستثمار في المستقبل، حيث يساهم في إعداد وتأهيل الشباب المتميز المبدع من أمثالكم"، مؤكدة أن الاهتمام بالتعليم والارتقاء به وفق أعلى المعايير العالمية يعد في مقدمة أولويات الجامعة منذ نشأتها.

وأكدت الدكتورة ريم خلال حديثها مع أوائل الثانوية العامة وأولياء أمورهم، أن التعليم هو أساس بناء المستقبل، فضلاً عن أنه الركيزة الرئيسية للتنمية الشاملة والمستدامة للمجتمعات، لذلك فإن جامعة مصر للمعلوماتية تعد في مقدمة المؤسسات الأكاديمية التي تواكب متطلبات الحاضر والمستقبل كونها من أوائل الجامعات المتخصصة في علوم الاتصالات والبيانات وتكنولوجيا الأعمال بمصر وأفريقيا والشرق الأوسط.

البرامج الدراسية بجامعة مصر للمعلوماتية

كما استمع أوائل الثانوية العامة إلى شرح مفصل عن البرامج الأكاديمية التي تقدمها كليات جامعة مصر للمعلوماتية خلال فاعليات اليوم التعريفي، وذلك بحضور الدكتور أحمد حسن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عمرو المصري عميد كلية الهندسة، والدكتورة هدى مختار عميد كلية علوم الحاسب والمعلومات، والدكتورة سماء طاهر عميد كلية تكنولوجيا الأعمال، والدكتورة فاطمة حمدي، الأستاذ بكلية الفنون الرقمية والتصميم.

وأعرب أوائل الثانوية العامة عن سعادتهم بالتواجد في حرم جامعة مصر للمعلوماتية وما شاهدوه من إمكانيات متطورة توافق طموحهم، معربين عن شكرهم وتقديرهم لهذا الصرح الأكاديمي العريق الذي يمنحهم فرصة الدراسة من خلال المنح الكاملة التي تقدمها الجامعة لهم. جاء ذلك عقب جولتهم بالحرم الجامعي والتعرف على المعامل والمراكز البحثية والامكانيات التي تتمتع بها جامعة مصر للمعلوماتية.

كليات جامعة مصر للمعلوماتية

يذكر أن جامعة مصر للمعلوماتية تعد من أوائل الجامعات المتخصصة بالشرق الأوسط وإفريقيا في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المتأثرة بها، وأسستها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتصبح مؤسسة أكاديمية رائدة تقدم برامج تعليمية متخصصة لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويقع مقرها بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.



وتضم جامعة مصر للمعلوماتية 4 كليات هي: (علوم الحاسب والمعلومات، الهندسة، تكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم)، وتقدم 16 برنامج تعليمي متخصص لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل: الذكاء الاصطناعي وعلوم وهندسة البيانات، وهندسة الالكترونيات والاتصالات، وتحليل الأعمال والتسويق الرقمي، وفنون الرسوم المتحركة وتجربة المستخدم وتصميم الألعاب الإلكترونية.

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