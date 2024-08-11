أحمد الجندي بطل أولمبياد باريس.. جامعة مصر للمعلوماتية تنشر مسيرة طالب تكنولوجيا الأعمال

قدم مجلس أمناء جامعة مصر للمعلوماتية ومجلس الجامعة، التهنئة للبطل الأوليمبي أحمد الجندي الطالب بكلية تكنولوجيا الأعمال في جامعة مصر للمعلوماتية، ونجم المنتخب الوطني للخماسي الحديث لتتويجه بالميدالية الذهبية لأولمبياد باريس 2024 والتي تستضيفها فرنسا خلال الفترة من 26 يوليو وحتى 11 أغسطس الجاري

ويستعرض الموجز خلال هذا التقرير السيرة الذاتية للاعب أحمد الجندي

أحمد الجندي يحصد الميدالية الذهبية باولمبياد باريس

وسجل البطل الأولمبي أحمد الجندي الطالب بكلية تكنولوجيا الأعمال بجامعة مصر للمعلوماتية، اسمه بأحرف من ذهب في سجلات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، بعد أن اقتنص الميدالية الذهبية في منافسات الخماسي الحديث، وتحطيمه الرقم القياسي بأداء غير مسبوق.

وشهدت الساحة الأولمبية تألق البطل أحمد الجندي الذي أنهى المنافسات برصيد 1555 نقطة، محققاً رقماً عالمياً قياسياً جديداً. وتعد هذه الميدالية الذهبية هي الأولى لمصر في أولمبياد باريس 2024.

المسيرة الرياضية لأحمد الجندي

بداياته: - وُلد أحمد الجندي في 1 مارس 2000، وبدأ مسيرته الرياضية في سن السادسة، حيث انضم إلى فريق السباحة بأحد الأندية، ولكن شغفه بالخماسي الحديث دفعه لتوجيه إهتمامه نحو هذه الرياضة متعددة التحديات.

أحمد الجندي طالب بكلية تكنولوجيا الأعمال بجامعة مصر للمعلوماتية، ويعد من الطلبة المتفوقين دراسياً مثلما هو عليه الحال في الجانب الرياضي.



وبدأت مسيرته الاحترافية في نادي طلائع الجيش قبل أن ينضم إلى نادي الصيد في 2015، ثم انتقل إلى نادي الشمس في 2017. وقد أثبت نفسه مبكراً في بطولات الجمهورية، حيث حصل على المركز الثالث في سن الثامنة.



وتمكن الجندي من تحقيق ألقاب بارزة منها ذهبية بطولة العالم للشباب في أبريل 2018، وذهبية بطولة العالم للناشئين في أغسطس 2018، وذهبية أولمبياد الشباب في الأرجنتين في أكتوبر 2018. كما حصل على جائزة أفضل رياضي في عامي 2018 و2019 وجائزة آل مكتوم للإبداع الرياضي في 2018.

كما سجل أحمد الجندي حضوراً لافتًا في أولمبياد طوكيو 2020، حيث حقق الميدالية الفضية، مما عزز من مكانته كأحد أبرز لاعبي الخماسي الحديث على مستوى العالم.



أعلن الجندي قبل عامين عن طموحه في تحقيق الميدالية الذهبية في أولمبياد باريس 2024، واعتبرها الحلم الأكبر له. وبفضل عزيمته وإصراره، نجح في تحقيق هذا الحلم اليوم، ليُكمل مسيرته المليئة بالإنجازات.

كليات جامعة مصر للمعلوماتية

يذكر أن جامعة مصر للمعلوماتية تعد من أوائل الجامعات المتخصصة بالشرق الأوسط وإفريقيا في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المتأثرة بها، وأسستها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتصبح مؤسسة أكاديمية رائدة تقدم برامج تعليمية متخصصة لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويقع مقرها بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.



وتضم جامعة مصر للمعلوماتية 4 كليات هي علوم الحاسب والمعلومات، الهندسة، تكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم، وتقدم 16 برنامجا تعليميا متخصصا لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل: الذكاء الاصطناعي وعلوم وهندسة البيانات، وهندسة الإلكترونيات والاتصالات والميكاترونكس، وتحليل الأعمال والتسويق الرقمي، وفنون الرسوم المتحركة وتجربة المستخدم وتصميم الألعاب الإلكترونية.

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