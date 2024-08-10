جامعة مصر للمعلوماتية تهنئ البطل الأولمبي أحمد الجندي لفوزه بـ ذهبية أولمبياد باريس 2024

قدم مجلس جامعة مصر للمعلوماتية، التهنئة للبطل الأوليمبي أحمد الجندي الطالب بكلية تكنولوجيا الأعمال في جامعة مصر للمعلوماتية، ونجم المنتخب الوطني للخماسي الحديث لتتويجه بالميدالية الذهبية لأولمبياد باريس 2024 والتي تستضيفها فرنسا خلال الفترة من 26 يوليو وحتى 11 أغسطس الجاري

أحمد الجندي يحصد الميدالية الذهبية في أولمبياد باريس

وجرى تتويج البطل الأوليمبي أحمد الجندي الطالب بكلية تكنولوجيا الأعمال بجامعة مصر للمعلوماتية، بالميدالية الذهبية بعد تصدره منافسات الدور قبل النهائي وتحطيمه للرقم القياسي الأولمبي مسجلاً 1555 نقطة.



من جهتها هنأت الدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، الطالب أحمد الجندي الفائز بالميدالية الذهبية/الفضية في منافسات أولمبياد باريس 2024 وتحطيمه للرقم القياسي الأولمبي قائلة: " لقد أسعدنا كثيراً أحمد الجندي وأسعد كل المصريين، بحصوله الأول على الميدالية الذهبية في أولمبياد باريس 2024، لذا فهو فخر للجامعة بشكل خاص وللمنظومة الرياضية بوجه عام".

وأشارت الدكتورة ريم بهجت في بيان صحفي حصل الموجز على نسخة منه، إلى أن الرياضة في الجامعة بمختلف منافساتها تشهد نهضة وازدهاراً في ظل ما تحظى به من دعم ومساندة من الدولة ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إضافة لحرص الوزير الدكتور عمرو طلعت على تقديم كل الدعم لرفع اسم مصر عالياً مع المحافظة على المستوى المتميز للمواهب التي يتمتع بها طلاب الجامعة.

جامعة مصر للمعلوماتية تهنىء طالبها أحمد الجندي

وأضافت الدكتورة ريم بهجت :" نشعر بالفخر جراء تراكم وتتابع إنجازات أبناء الجامعة في البطولات العالمية حيث واصل أحمد الجندي كعادته رفع اسم مصر عالياً في أولمبياد باريس، فضلاً عن المستوى الرائع الذي ظهر به الجندي في هذه المنافسات، وهو ما يؤكد على أن طلاب جامعة مصر للمعلوماتية يسيرون بخطى قوية وثابتة مما جعلهم مميزون في كافة المجالات العلمية والرياضية، وهو ما يؤكده الوصول لمنصات التتويج العالمية وتحقيق العديد من البطولات والألقاب الدولية.

وأكدت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، إلى أن هذه النتائج سوف نحافظ عليها من خلال الاستمرار في تقديم الدعم للبطل الأولمبي مع تمهيد الطريق له وكافة طلاب الجامعة ليستمروا على طريق التقدم والارتقاء وتحقيق الإنجازات في شتى المجالات.

وأوضحت الدكتورة سماء طاهر، عميدة كلية تكنولوجيا الأعمال بجامعة مصر للمعلوماتية، أن أحمد الجندي الطالب بالفرقة الثالثة بالكلية، مثالا يحتذي به في تحقيق الفوز والنجاح، لذلك نحن في جامعة مصر للمعلوماتية نعتز بحصول طلابنا على الجوائز التي تأتي انعكاساً لالتزام الجامعة المتواصل بتزويد الطلبة بتجربة أكاديمية عالمية المستوى ورحلة دراسية استثنائية ترتكز على تنمية المهارات القيادية والإبداعية، والتي من شأنها إعدادهم على نحو أفضل لسوق العمل في المستقبل، متطلعين إلى المضي في تحقيق التفوق والنجاح المتميز الذي يواكب أهداف جامعة مصر للمعلوماتية.

وأشارت عميدة كلية تكنولوجيا الأعمال بجامعة مصر للمعلوماتية إلى أن مثل تلك الإنجازات تجعلنا نحرص على توفير تجربة أكاديمية مكتملة ومتميزة لطلابنا وإتاحة الفرص المواتية لهم لتعزيز الكفاءات والمواهب لديهم، لذلك نحن نعتز بأن يتزامن تميز طلابنا في الجانب الرياضي مع الجوانب الأكاديمية والعلمية.

كما أوضحت الدكتورة أماني عيسى مسئول تطوير الأعمال بجامعة مصر للمعلوماتية، إلى ان أحمد الجندي الطالب بكلية تكنولوجيا الأعمال بالجامعة، أثبت أنه واجهة مشرفة للجامعة، ومثالًا يحتذى به في الوعي والنجاح والإصرار على تحقيق حلمه، مؤكدة أن الجامعة تولي اهتماما كبيرًً لمساندة طلابها لتنمية قدراتهم واكتشاف مواهبهم وإبراز إمكانياتهم المتميزة.

وأضافت الدكتورة أماني عيسى:" لقد واصل البطل أحمد الجندي، مسيرة النجاح في كافة البطولات العالمية التي شارك بها حيث كان الفوز حليفه بفضل الإصرار والتحدي والتغلب على كافة الصعاب التي من الممكن أن تعطل مسيرته.

ماهي كليات جامعة مصر للمعلوماتية؟

يذكر أن جامعة مصر للمعلوماتية تعد من أوائل الجامعات المتخصصة بالشرق الأوسط وإفريقيا في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المتأثرة بها، وأسستها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتصبح مؤسسة أكاديمية رائدة تقدم برامج تعليمية متخصصة لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويقع مقرها بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.



وتضم جامعة مصر للمعلوماتية 4 كليات هي علوم الحاسب والمعلومات، الهندسة، تكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم، وتقدم 16 برنامجا تعليميا متخصصا لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل: الذكاء الاصطناعي وعلوم وهندسة البيانات، وهندسة الإلكترونيات والاتصالات والميكاترونكس، وتحليل الأعمال والتسويق الرقمي، وفنون الرسوم المتحركة وتجربة المستخدم وتصميم الألعاب الإلكترونية.

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