إقبال كبير على جناح جامعة مصر للمعلوماتية بمعرض EduGate للتعرف على علوم المستقبل

شاركت جامعة مصر للمعلوماتية، في فعاليات النسخة الـ 15 للملتقى والمعرض الدولي للتعليم العالي والتدريب EduGate، والذي يقام في دورته الحالية خلال الفترة من 4 إلى 6 أغسطس الجاري بأحد فنادق القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك في إطار حرص الجامعة على التعريف بالتخصصات والبرامج الأكاديمية الحديثة والمميزة بالكليات والتي تعد بوابة علوم المستقبل.

وشهد جناح جامعة مصر للمعلوماتية في معرض وملتقى EduGate إقبالاً كبيراً من الطلاب وأولياء الأمور للتعرف على علوم المستقبل التي تقدمها الجامعة من خلال 16 برنامجاً أكاديمياً متخصصاً، بالإضافة لما تمتلكه الجامعة من بنية تكنولوجية حديثة ومعامل ومراكز أبحاث تضاهي نظيراتها في الجامعات العالمية المرموقة.

مشاركة جامعة مصر للمعلوماتية في معرض EduGate

وأكدت الدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية في بيان للجامعة حصل “الموجز” على نسخة منه، أن البرامج الأكاديمية المتطورة التي تقدمها جامعة مصر للمعلوماتية تعكس التطور المستمر لمنظومتها الأكاديمية على كافة المستويات ومواكبتها لأحدث العلوم ليصبح الخريج لدينا مؤهل للعمل في سوق العمل المحلي والعالمي.

وأشارت الدكتورة ريم بهجت، إلى أن مشاركة جامعة مصر للمعلوماتية في معرض وملتقي EduGate كراعي رئيسي وبشكل متتالي يأتي من منطلق مسؤوليتنا في إثراء التجربة التعليمية لطلاب المرحلة الثانوية والشهادت الأجنبية وتوفير الدعم اللازم لهم ومساعدتهم في تحديد اتجاهات مستقبلهم التعليمي بالمرحلة الجامعية، مع توعيتهم بالفرص الواعدة المقدمة من خلال برامج الجامعة المتنوعة في شتى المجالات والتخصصات المرتبطة بسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وأوضح الدكتور أحمد حسن نائب رئيس الجامعة للشؤن الأكاديمية، حرص جامعة مصر للمعلوماتية على إظهار مواكبة أحدث النظم والبرامج الأكاديمية التي تتفق مع المعايير العالمية في مختلف التخصصات، وتتيح للطالب إمكانية الحصول على شهادة مزدوجة أحدهما من جامعة مصر للمعلوماتية والأخرى من أعرق الجامعات العالمية المرموقة الشريكة لنا.

ولفت الدكتور أحمد حسن، إلى أن جناح جامعة مصر للمعلوماتية في معرض وملتقى EduGate يتيح للزوار والطلاب وأولياء أمورهم اللقاء والتحدث مباشرة مع ممثلي مختلف برامج الجامعة للوصول إلى الصورة الكاملة للدراسة بجامعة مصر للمعلوماتية وما تقدمه من برامج متطورة تثري لدى الطلاب حافز الابداع والابتكار والتميز.

شراكات جامعة مصر للمعلوماتية مع الجامعات العالمية

ومنذ نشأتها، عقدت جامعة مصر للمعلوماتية اتفاقيات وشراكات مع جامعات مرموقة ذات تصنيف عالمي متقدم، لتعطي الفرصة بمنح الطلاب درجات علمية مزدوجة، ليحصل الناجحون على درجة علمية من جامعة مصر للمعلوماتية بالإضافة للجامعة الأجنبية الأخرى، بحيث يقضي المرشحون الناجحون عامهم الأخير في الحرم الجامعي للشريك بالخارج، مع بعض المقررات المدمجة التي تقدمها الجامعة الشريكة خلال السنوات الأولى من دراستهم في مقر جامعة مصر للمعلوماتية.



ووقعت جامعة مصر للمعلوماتية، منذ ثلاث سنوات، اتفاقية شراكة مع جامعة مينيسوتا توين سيتيز الأمريكية (والتي تحتل المرتبة الخمسة والثلاثون في علوم الحاسب طبقا لتصنيف (U.S. News) لعام 2024 ، كما تم الاتفاق على منح درجة بكالوريوس مزدوج من جامعة مصر للمعلوماتية وجامعة بوردو ويست لافاييت الأمريكية والتي تحتل المرتبة الرابعة في الهندسة طبقا لتصنيف (U.S. News) لعام 2024 وذلك في برنامج هندسة الحاسب الآلي، وكذلك الهندسة الكهربائية (الالكترونيات والاتصالات)".



كما عقدت جامعة مصر للمعلوماتية شراكة علمية مع كلية "تلفر" Telfer لإدارة الأعمال التابعة لجامعة أوتاوا الكندية، لمنح شهادة مزدوجة من كل من كلية "تلفر" بجامعة أوتاوا، وكلية تكنولوجيا الأعمال بجامعة مصر للمعلوماتية، وقضاء الطلاب عام دراسة بجامعة أوتاوا. وتعد كلية تلفر للإدارة ضمن 1%؜ من جامعات العالم التى حصلت على اعتماد "ثلاثى التاج".

وتقدم جامعة مصر للمعلوماتية من خلال مشاركتها في معرض EDUGATE تعريف لكلياتها الـ 4 (علوم الحاسب والمعلومات، الهندسة، تكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم) والبرامج الأكاديمية التي تقدمها في علوم المستقبل وتخصصاتها العلمية المختلفة ومجالات العمل لخريجيها، وذلك بالإضافة إلى المنح الكاملة والمتدرجة التي تقدمها الجامعة للطلاب المتفوقين.

وتوفر الجامعة في الجناح الخاص بها بالملتقى على مدار أيامه الثلاثة خدمة الميتافيرس واستخدام نظارات Oculus quest 3 لرواد المعرض للاطلاع على إمكانيات الجامعة والتقنيات الحديثة التي تمتلكها.

كليات جامعة مصر للمعلوماتية

يذكر أن جامعة مصر للمعلوماتية تعد من أوائل الجامعات المتخصصة بالشرق الأوسط وإفريقيا في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المتأثرة بها، وأسستها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتصبح مؤسسة أكاديمية رائدة تقدم برامج تعليمية متخصصة لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويقع مقرها بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.



وتضم جامعة مصر للمعلوماتية 4 كليات هي: (علوم الحاسب والمعلومات، الهندسة، تكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم)، وتقدم 16 برنامج تعليمي متخصص لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل: الذكاء الاصطناعي وعلوم وهندسة البيانات، وهندسة الالكترونيات والاتصالات، وهندسة الميكاترونكس، وتحليل الأعمال والتسويق الرقمي، وفنون الرسوم المتحركة وتجربة المستخدم وتصميم الألعاب الإلكترونية.

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