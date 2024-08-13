«بعد إضافة درجتي الفيزياء».. اخر موعد لتقديم تظلمات الثانوية العامة 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن بدء فترة تقديم تظلمات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024، وذلك بعد إجراء تعديل على درجات الطلاب في مادة الفيزياء، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

آخر موعد تقديم تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2024

يمكن للطلاب تقديم طلبات التظلم عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم حتى موعد أقصاه 22 أغسطس الجاري.

رسوم تقديم تظلمات الثانوية العامة 2024

لتقديم تظلمات الثانوية العامة 2024 يتعين على الطلاب دفع رسوم قدرها 300 جنيه مصري لكل مادة يرغبون في التظلم بشأنها، يتم سداد الرسوم من خلال عدد من منافذ الدفع البنكي المعتمدة، بما في ذلك البريد المصري، فوري، وقتي، إيجي باي، سداد، ضامن، أمان، مصاري، بيي، ممكن، طلقة، موجة، خالص موبايل، أو أموال، بعد إتمام الدفع، يجب على الطلاب تسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني واختيار المواد التي يرغبون في التظلم عليها.

متابعة تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2024

كما دعت الوزارة الطلاب إلى متابعة الموقع الرسمي بشكل دوري لمراجعة مواعيد ومواقع الاطلاع على التظلمات ونتائجها. أما بالنسبة لطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا وطلاب المدارس المكفوفين، كما أوضحت وزارة التربية والتعليم أنه يمكنهم التوجه إلى لجنة النظام والمراقبة بقطاع القاهرة (أ) لتقديم تظلماتهم في الوقت المناسب لهم بعد سداد الرسوم المقررة عبر المنافذ المعتمدة.

تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2024

المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات 2024

ومن جانبها، انطلقت أعمال المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات لعام 2025، أمس، وتستمر حتى يوم 16 أغسطس، إذ إتاح موقع التنسيق الإلكترونى أمام طلاب الثانوية العامة لتسجيل الرغبات.



كما قرر مكتب تنسيق الجامعات، أن الحد الأدنى للمرحلة الأولى شعبة علمى علوم 371 درجة فى أكثر بنسبة 90.48% بإجمالى عدد طلاب 23850 ألف طالب، وأن يكون الحد الأدنى للشعبة الهندسية 357 درجة فأكثر بنسبة 87.07% بإجمالى عدد طلاب نحو 15355، كما سجل الحد الأدنى للشعبة الأدبية 280 درجة فأكثر بنسبة 68.29% بإجمالى عدد طلاب 73995 وبذلك يكون إجمالى عدد طلاب المرحلة 113200 من جميع الشعب.

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