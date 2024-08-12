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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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أخبار التعليم

لطلاب الثانوية العامة.. مؤشرات تنسيق جامعة الملك سلمان 2024/2025

تنسيق جامعة الملك
تنسيق جامعة الملك سلمان 2024

يبحث طلاب الثانوية العامة عن تنسيق جامعة الملك سلمان 2024  والتي تُعد واحدة من أبرز المؤسسات التعليمية الحديثة، التي تسعى لتقديم تعليم عالي الجودة يتماشى مع المعايير العالمية الذي يواكب العصر الحالي.

ويستعرض “الموجز” كافة التفاصيل تنسيق جامعة الملك سلمان 2024 2025 قبل اقتراب بداية العام الدراسي الجديد حيث تزداد أهمية معرفة مؤشرات تنسيق الجامعة في ظل التنافس الشديد بين الطلاب للحصول على مقاعد في كلياتها المميزة.

 

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مؤشرات تنسيق جامعة الملك سلمان 2024 2025

ينتظر الطلاب وأولياء الأمور بفارغ الصبر تفاصيل تنسيق جامعة الملك سلمان 2024 حيث توفر الجامعة برامج دراسية متقدمة في مجالات متنوعة تشمل الطب، والهندسة، والعلوم، والفنون، وغيرها والتنسيقات كالتالي: 

تنسيق جامعة الملك سلمان 2024 2025
  • تنسيق جامعة الملك سلمان 2024 كلية الطب: يحتاج الطلاب إلى تحقيق حد أدنى من 335 درجة للحصول على قبول في كلية الطب، مما يعكس الطلب الكبير على هذه الكلية والتنافس الشديد بين الطلاب.
  • تنسيق جامعة الملك سلمان 2024 2025 كلية طب الأسنان: للقبول في كلية طب الأسنان، يجب أن يكون مجموع درجات الطالب لا يقل عن 320 درجة، وهو ما يعكس أيضاً الطلب المرتفع على هذا التخصص.
  • تنسيق جامعة الملك سلمان 2024 2025 كلية الصيدلة: يحتاج الطلاب الراغبون في الالتحاق بكلية الصيدلة إلى الحصول على ما لا يقل عن 300 درجة.
  • تنسيق جامعة الملك سلمان 2024 2025 كلية الطب البيطري: تحدد درجة القبول لكلية الطب البيطري عند 285 درجة، مما يعكس توفر فرص متزايدة في هذا المجال.
  تنسيق جامعة الملك سلمان 2024
  • تنسيق جامعة الملك سلمان 2024 2025 كلية الهندسة: يحتاج الطلاب إلى تحقيق حد أدنى قدره 285 درجة للقبول في كلية الهندسة، وهو ما يعكس تزايد الاهتمام بالعلوم الهندسية.
  • تنسيق جامعة الملك سلمان 2024 2025 كلية هندسة الحاسب وعلوم الحاسب: يتطلب القبول في هاتين الكليتين تحقيق درجة 240، مما يوضح التوجه المتزايد نحو التكنولوجيا والحوسبة.
  • تنسيق جامعة الملك سلمان 2024 كليات التمريض، الألسن واللغات التطبيقية، السياحة والضيافة، الفنون والتصميم، تكنولوجيا العلوم الصحية، العلوم الأساسية، والإعلام: تحتاج جميع هذه الكليات إلى تحقيق حد أدنى قدره 235 درجة.

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