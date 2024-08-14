"التعليم" تكشف خطة لجذب الطلاب للمدارس في العام الدراسي الجديد

كشفت مصادر مسؤولة بـ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تفاصيل خطة وزير التربية والتعليم، محمد عبداللطيف، لجذب الطلاب إلى المدارس خلال العام الدراسي الجديد 2024/2025، وتركز الخطة على تعزيز حضور الطلاب وانتظامهم في المدارس عبر تخصيص 40% من درجاتهم في صفوف النقل بناءً على الحضور، المواظبة، السلوك، وامتحانات الشهر كجزء من أعمال السنة.

وزير التربية والتعليم

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2025

وبحسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024/2025، ستبدأ الدراسة في الفصل الدراسي الأول يوم السبت 21 سبتمبر 2024، وتستمر حتى الخميس 5 يونيو 2025، موزعة على 35 أسبوعًا يتم خلالها تقسيم المناهج الدراسية على الفصلين.

ومن المقرر أن يبدأ الفصل الدراسي الأول من 21 سبتمبر 2024 وحتى 23 يناير 2025، فيما تنطلق امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت 11 يناير 2025. أما الفصل الدراسي الثاني، فسيبدأ يوم السبت 8 فبراير 2025 ويستمر حتى الخميس 5 يونيو 2025، وتبدأ امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت 24 مايو 2025.

امتحانات الدبلومات الفنية 2025

كما أعلنت الوزارة أن امتحانات الدبلومات الفنية ستبدأ يوم السبت 31 مايو 2025، بينما تنطلق امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 14 يونيو 2025. وتمتد إجازة نصف العام لمدة أسبوعين، من السبت 25 يناير 2025 وحتى الخميس 6 فبراير 2025. وتشمل هذه المواعيد جميع مراحل التعليم المختلفة في المدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.

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