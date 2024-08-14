بشرى سارة تنتظر دفعة العام المقبل.. نظام الثانوية العامة الجديد 2025 بالتفاصيل

بعد جدلًا واسعًا عن نظام الثانوية العامة الجديد 2025 أعلن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم عن خطة الوزارة لإعادة هيكلة نظام الثانوية العامة الجديد 2025 التي ستطبق بدءًا من العام الدراسي الجديد 2024-2025 حيث تهدف هذه الخطة إلى تخفيف الأعباء على الطلاب وتعزيز جودة التعليم من خلال عدة تغييرات جوهرية.

ويستعرض "الموجز" كافة التفاصيل التي أعلنها وزير التربية والتعليم، بما في ذلك التحديثات المهمة حول نظام الثانوية العامة الجديد 2025 خلال المؤتمر الصحفي، حيث كشف عن الخطط الخاصة بتطوير النظام التعليمي الثانوي.

تفاصيل نظام الثانوية العامة الجديد 2025

تشمل تعديلات الرئيسية في تطبيق نظام الثانوية العامة الجديد 2025 تقليص عدد المواد الدراسية وإعادة تصميم المحتوى التعليمي، في الصف الأول الثانوي، بالإضافة إلى أنه سينخفض عدد المواد إلى ستة بدلاً من عشرة، مع إدراج مادة "العلوم المتكاملة" التي تجمع بين الكيمياء والفيزياء، وإلغاء مادة الجغرافيا من السنة الأولى لتحل في السنة التالية بالشعبة الأدبية.

وزير التربية والتعليم

ستصبح مادة اللغة الأجنبية الثانية في نظام الثانوية العامة الجديد 2025 مادة نجاح ورسوب خارج المجموع، وسيتم تعديل مادة الرياضيات لتصبح مادة واحدة. المواد الدراسية الجديدة ستكون: اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، التاريخ، الرياضيات، العلوم المتكاملة، والفلسفة والمنطق، بالإضافة إلى التربية الدينية واللغة الأجنبية الثانية.

تطبيق نظام الثانوية العامة الجديد 2025

أما في الصفين الثاني والثالث الثانوي في نظام الثانوية العامة الجديد 2025 فستشهد المناهج تعديلات طفيفة لمراجعة المحتوى وتحديثه بما يتناسب مع نواتج التعلم، أما في الصف الثاني الثانوي، ستقل المواد إلى ستة في الشعبة العلمية، تشمل: اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، الرياضيات، الأحياء، الكيمياء، والفيزياء، مع إدخال مادة التاريخ في السنوات القادمة.

للشعبة الأدبية، ستشمل المواد: اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، التاريخ، الجغرافيا، وعلم النفس.

وزير التربية والتعليم

تفاصيل نظام الصف الثالث الثانوي

في الصف الثالث الثانوي، ستقتصر المواد على خمس، حيث ستصبح: اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، مادة تخصصية (الأحياء أو الكيمياء أو الفيزياء وفقًا للشعبة)، مع استثناء مادة اللغة الأجنبية الثانية والجيولوجيا من المجموع في الشعبة العلمية، بينما ستظل في الشعبة الأدبية كمادة نجاح ورسوب غير مضافة للمجموع.

أشار وزير التربية والتعليم إلى أن هذه الخطة حظيت بموافقة واسعة من جميع أطراف المنظومة التعليمية بعد حوار مجتمعي موسع، وتهدف إلى تخفيف العبء على الطلاب وتعزيز الهوية الوطنية من خلال تحسين دراسة تاريخ مصر وزيادة التركيز على المهارات المطلوبة في سوق العمل.

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