قرار وزير التربية والتعليم بدمج مادتي الفيزياء والكيمياء في مادة واحدة

أعلن وزير التربية والتعليم ، محمد عبد اللطيف، عن دمج الفيزياء والكيمياء في مادة واحدة من خطة الوزارة للعام الدراسي الجديد 2024/2025، ورؤية الوزير لتطوير الثانوية العامة .

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ومن المقرر أن يتم تطبيق منهج "العلوم المتكاملة" لأول مرة بدلاً من منهجَي الكيمياء والفيزياء، كما سيتم إلغاء مادة الجغرافيا من الصف الأول الثانوي لتصبح مادة تخصص للشعبة الأدبية في السنة التالية.

وكشف وزير التربية والتعليم عن إعادة تصميم المحتوى العلمي والمعرفي لصفوف المرحلة الثانوية، مع القيام بتوزيع المواد بشكل متوازن وذلك بهدف تقليل العبء الدراسي على الطلاب.

ووفقا للتصريحات الصادرة عن وزير التربية والتعليم فمن المقرر أن يدرس طلاب الصف الأول الثانوي ست مواد فقط، بدلاً من عشر مواد كما كان في العام السابق. وتشمل هذه المواد:

مادة اللغة العربية

مادة اللغة الأجنبية الأولى، التاريخ

مادة الرياضيات

مادة العلوم المتكاملة

مادة الفلسفة والمنطق

بالإضافة إلى مواد نجاح ورسوب غير مضافة للمجموع مثل التربية الدينية واللغة الأجنبية الثانية.





إعادة تصميم المناهج تمت بناءً على مراجعات علمية

وأكد وزير التربية والتعليم أن عملية إعادة تصميم المناهج تمت بناءً على مراجعات علمية من خبراء متخصصين، وأجرى حوارًا مجتمعيًا مع المعلمين، ومديري الإدارات التعليمية، وأولياء الأمور، وأساتذة الإعلام المتخصصين. وقد لاقت هذه التعديلات قبولًا كبيرًا لفعاليتها في تخفيف العبء عن الأسر المصرية دون التأثير على جودة التعليم.

بالنسبة للصفين الثاني والثالث الثانوي، فقد أعلن وزير التربية والتعليم أنه تم إجراء تعديلات لضمان عدم تكرار المحتوى، وتحديث ما يلزم تحديثه، ودمج بعض المواد. في الصف الثاني الثانوي، سيدرس الطلاب في الشعبة العلمية ست مواد بدلاً من ثمانية، وهي:

مادة اللغة العربية

مادة اللغة الأجنبية الأولى

مادة الرياضيات

مادة الأحياء

مادة الكيمياء، والفيزياء.

وسيتم إدخال مادة التاريخ بدلاً من الأحياء في العامين الدراسيين المقبلين.

أما في الشعبة الأدبية، فستشمل المواد: اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، التاريخ، الجغرافيا، علم النفس، والرياضيات.

في الصف الثالث الثانوي، سيتم إعادة تصميم المحتوى بحيث تصبح مادتا اللغة الأجنبية الثانية، والجيولوجيا وعلوم البيئة مواد نجاح ورسوب غير مضافة للمجموع في شعبة العلمي علوم، كما ستصبح اللغة الأجنبية الثانية خارج المجموع في شعبة العلمي رياضيات. وستتم إعادة تصميم مادة الرياضيات لتصبح مادة واحدة. وبالتالي، سيدرس طلاب الشعبة العلمية علوم خمس مواد بدلاً من سبع وهي:

مادة اللغة العربية

مادة اللغة الأجنبية الأولى

مادة الأحياء

مادة الكيمياء

مادة الفيزياء.

وفيما يتعلق بطلاب الشعبة العلمية رياضيات، فسيشمل جدولهم:

مادة اللغة العربية

مادة اللغة الأجنبية الأولى

مادة الرياضيات

مادة الكيمياء

مادة الفيزياء.

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