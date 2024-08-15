وزير التعليم يتابع تنفيذ آليات القضاء على الكثافات الطلابية بمحافظة الإسكندرية

وصل صباح اليوم محمد عبد اللطيف، وزير التعليم والتعليم الفني، إلى مقر ديوان عام محافظة الإسكندرية، في إطار جولاته المتواصلة بمختلف محافظات الجمهورية، لمتابعة تنفيذ خطة الوزارة لمواجهة التحديات التي تعيق تطوير منظومة التعليم على أرض الواقع، والاستعدادات للعام الدراسي الجديد 2024-2025.

وينشر “الموجز” كافة التفاصيل المتعلقة بالاجتماع حيث أعرب وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف عن سعادته بزيارة محافظة الإسكندرية، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون مع المحافظة لمواجهة التحديات والارتقاء بمنظومة التعليم. بدوره، رحب المحافظ أحمد خالد حسن سعيد بالوزير وقيادات التعليم.

وزير التربية والتعليم

تصريحات وزير التربية والتعليم

وأكد وزير التربية والتعليم أن محافظة الإسكندرية تستعد لتقديم كافة الإمكانيات لدعم جهود الوزارة في تحسين جودة التعليم، من المقرر أن يعقد الوزير والمحافظ اجتماعًا مع مديري الإدارات التعليمية وعدد من مديري المدارس بالمحافظة، لمناقشة مقترحات وآليات مواجهة تحدي الكثافات الطلابية وسد العجز في المعلمين، كما سيقومان بتفقد عدد من مباني المدارس بالمحافظة.

وزير التربية والتعليم

المشاركين في اجتماع وزير التربية والتعليم

وكان في استقباله الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، إلى جانب الدكتور أحمد ضاهر، والدكتور أيمن بهاء الدين البصال، والمهندسة أميرة صلاح، والدكتورة إيمان شرف، وعدد من قيادات الوزارة ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

ملخص قرارات مؤتمر وزير التربية والتعليم

تنشر "الموجز" ملخصًا لقرارات مؤتمر وزير التربية والتعليم، الذي عُقد اليوم الأربعاء، حيث أعلن الوزير محمد عبد اللطيف عن تفاصيل خطط الوزارة للعام الدراسي الجديد 2024/2025.

دمج الفيزياء والكيمياء: كشف الوزير عن قرار دمج مادتي الفيزياء والكيمياء في مادة واحدة ضمن خطة تطوير الثانوية العامة.

خطة جذب الطلاب: أوضحت مصادر في الوزارة أن الخطة الجديدة تهدف إلى تعزيز انتظام الطلاب في المدارس من خلال تخصيص 40% من درجاتهم بناءً على الحضور، السلوك، وامتحانات الشهر.

تدريس البرمجة لطلاب الثانوية: أعلن الوزير عن قرار بتدريس البرمجة لطلاب المرحلة الثانوية بدءًا من العام الدراسي 2026/2027، بهدف تزويدهم بمهارات البرمجة المطلوبة في سوق العمل.

إعادة هيكلة الثانوية العامة: تطرق الوزير إلى خطة هيكلة الثانوية العامة، التي ستبدأ في 21 سبتمبر 2024، والتي تشمل إعادة تصميم المناهج لتخفيف العبء الدراسي على الطلاب.

نظام الثانوية العامة الجديد: بعد الجدل الواسع، أكد الوزير أن النظام الجديد يهدف إلى تخفيف الأعباء على الطلاب وتحسين جودة التعليم، مع تحديد المواد المقررة للثانوية العامة الجديدة والمواد الإضافية خارج المجموع.

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