«لله الأمر من قبل ومن بعد».. رسالة تأبين من مدرسي الفلسفة والمنطق لموادهم في نظام الثانوية العامة الجديد 2025

لاقى تطبيق نظام الثانوية العامة الجديد 2025 استحسانًا من بعض أولياء الأمور، بعد تقليل عدد المواد الدراسية التي كانت تشكل عبئًا كبيرًا على طلاب الثانوية العامة، ومع ذلك، أبدى عدد من المعلمين استياءهم بسبب إلغاء وحذف بعض موادهم من المنهج الجديد.

عقب ذلك، وثقت "الموجز" فيديو للمعلمة عزة الصفتي، إحدى معلمات مادة الفلسفة والمنطق، التي تم إلغاؤها في نظام الثانوية العامة الجديد 2025، بالإضافة إلى تعليقات عدد من مدرسين المادة بعد إعلان وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، أنه سيتم تقليص المواد الدراسية إلى خمس مواد فقط في الصف الثالث الثانوي.

حق معلمي مادة الفلسفة في نظام الثانوية العامة 2025

عبرت الصفتي عن حزنها الشديد جراء إلغاء بعض المواد، خاصة مادة الفلسفة والمنطق في نظام الثانوية العامة الجديد 2025 التي تقوم بتدريسها، مشيرة إلى أن هذا القرار يمثل ضربة قاسية ليس لها فقط، بل لجميع معلمي هذه المواد، كما نوهت بأن هناك عددًا كبيرًا من خريجي كليات الفلسفة والمنطق ينتظرون فرص عمل في هذا المجال.

من خلال صفحتها على فيسبوك، تساءلت الصفتي عن مصير معلمي مادة الفلسفة والمنطق بعد تلقيهم أخبارًا رسمية بإلغاء موادهم في نظام الثانوية العامة الجديد 2025، وأوضحت أن مادة المنطق في الصف الثالث تتناول موضوعات هامة مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا.

أهمية دروس الفلسفة والمنطق

وأكدت على أهمية دروس الفلسفة في تعليم الطلاب النقد والتفكير المستقل، مما يساعدهم على تكوين شخصياتهم بعيدًا عن التأثيرات الخارجية، وأعربت عن استيائها قائلة: "نحن في مواد علم النفس والفلسفة نساهم في تربية الطلاب بالتعاون مع أولياء الأمور، فكيف يمكن إلغاء هذه المواد؟"

وطالبت الصفتي الجهات المسؤولة بإعادة النظر في المناهج وتقليل العبء الدراسي بدلًا من إلغاء المواد، حتى لا تصبح هذه المواد مهمشة أو بلا فائدة، وتساءلت عن حقوق معلمي هذه المواد ومستقبلهم في النظام التعليمي الجديد.

معاناة مدرسين مادة الفلسفة والمنطق

وأشارت إلى أن المدرسين يعانون من تكاليف الحياة مثل الكهرباء والمياه والإيجار، وأعربت عن استيائها من تهميش بعض المعلمين بسبب إلغاء موادهم، مطالبة من المسؤولين بإعادة النظر في مرتبات المعلمين في ظل هذه التغييرات.

عزاء مدرس الفلسفة في مادته

وقال مدرس فلسلفة ومنطق أخر عبر صفحته الشخصية: “لله الأمر من قبل ومن بعد قُضي الأمر، سبحان مغير الأحوال، خروج مواد الفلسفة والمنطق وعلم النفس والاجتماع من منهج الصف الثالث الثانوي”.

نظام الثانوية العامة الجديد 2025

وتابع: “الحمد لله، أنا راضٍ بقضاء الله وقدره، رسالتي لكل أخواتي وطلابي الأعزاء الذين عاصرتهم خلال 20 عامًا في مجال التربية والتعليم: أحبكم في الله ومن أجل الله. تذكروني دائمًا بالخير، وربنا يعلم أنني لم أقصر أبدًا ولم أتكاسل في عملي. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله”.

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