بعد إعلان النظام الجديد.. اعرف موعد دخول المدارس 2025 بالتفاصيل

يتسأل الطلاب وأولياء الأمور موعد دخول المدارس 2025 الذي يحمل في طياته تغييرات هامة في مواعيد الدراسة والإجازات، يأتي هذا في ظل الجهود المستمرة من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي لضمان استعداد المؤسسات التعليمية وتوفير بيئة مناسبة للتعلم.

العام الدراسي الجديد

ويستعرض “الموجز” كافة التفاصيل عن موعد دخول المدارس 2025 وفقًا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم وتوضيح ما جاء في الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد لجميع المراحل الدراسية، بما في ذلك المدارس الرسمية والخاصة والدولية، لتوفير وضوح كامل لكافة الأطراف المعنية.

موعد دخول المدارس 2025

موعد دخول المدارس 2025

أعلن محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم موعد دخول المدارس 2025 سيبدأ في المدارس الرسمية والخاصة للغات والعربية والقومية يوم 21 سبتمبر 2024، وينتهي في 5 يونيو 2025، ليشمل 35 أسبوعًا دراسيًا.

موعد دخول المدارس الدولية 2025

أما موعد دخول المدارس الدولية 2025 فقد تقرر بدء الدراسة فيها يوم 8 سبتمبر 2024، و يشمل العام الدراسي الجديد فصلين دراسيين، حيث يبدأ الفصل الأول من 21 سبتمبر 2024 حتى 23 يناير 2025، بينما يبدأ الفصل الدراسي الثاني من 8 فبراير 2025 حتى 5 يونيو 2025.

متى يبدا الفصل الدراسي الاول 2025؟

يبدا الفصل الدراسي الاول 2025 في المدارس الرسمية والخاصة، بما في ذلك مدارس اللغات والعربية والقومية، يوم 21 سبتمبر 2024، أما الفصل الدراسي الأول بنسبة للمدارس الدولية ستبدأ يوم 8 سبتمبر 2024.

موعد دخول المدارس 2025

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد للمدارس 2025

21 سبتمبر: بدء الدراسة.

11 يناير: بدء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول.

25 يناير: إجازة منتصف العام الدراسي.

8 فبراير: بدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني.

24 مايو: امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.

31 مايو: امتحانات الدبلومات الفنية.

14 يونيو: امتحانات الثانوية العامة.

الخريطة الزمنية لم وعد بداية العام الدراسي الجديد 2024 للجامعات

28 سبتمبر: بدء الدراسة.

4 يناير: امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول.

25 يناير: إجازة منتصف العام الدراسي.

8 فبراير: بدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني.

29 مايو: نهاية الدراسة للفصل الدراسي الثاني.

يونيو: امتحانات الفصل الدراسي الثاني وفقًا لطبيعة الدراسة في كل كلية.

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