تعرف على الكود الموحد لدفع رسوم تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2024

شهدت عمليات البحث عن تظلمات نتيجة الثانوية العامة لعام 2024 تزايدًا ملحوظًا، خاصةً بعد القرار الأخير الذي أضاف درجتين لمادة الفيزياء لبعض طلاب الشعبة العلمية.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن خطوات التظلم من النتائج عبر موقعها الرسمي، حيث يمكن للطلاب تقديم طلبات التظلم بعد سداد رسوم محددة من خلال حساب صندوق دعم المشروعات التعليمية، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2024

تظلمات نتيجة الثانوية العامة لعام 2024

وللتقدم بالتظلم على نتيجة الثانوية العامة 2024 يجب على الطلاب اتباع سلسلة من الخطوات، تبدأ بالدخول إلى بوابة التظلمات الإلكترونية، ثم تسجيل الدخول باستخدام البريد الموحد وإدخال الرقم السري. بعد ذلك، يمكن للطالب تقديم طلب تظلم على أي عدد من المواد الدراسية، مع تحديد موعد للاطلاع على صورة كراسة الإجابة في لجنة النظام والمراقبة.

رسوم تظلمات نتيجة الثانوية العامة لعام 2024

كما أتاح نظام الدفع الإلكتروني "فوري" للطلاب إمكانية سداد رسوم التظلمات، حيث يتم دفع مبلغ 300 جنيه مصري لكل مادة، باستخدام الكود الموحد 66616. بعد الدفع، يتعين على الطالب العودة إلى الموقع الإلكتروني لتحديد المواد التي يرغب في التظلم منها.

منافذ دفع رسوم تظلمات نتيجة الثانوية العامة لعام 2024

يذكر أن وزارة التربية والتعليم قد خصصت عدة منافذ لدفع رسوم التظلمات، من بينها البريد المصري، وفوري، والعديد من خدمات الدفع الإلكتروني الأخرى، مما يسهل على الطلاب عملية التقديم.

وفي سياق اخر، كشفت وزارة التربية والتعليم، عن خطة جذب الطلاب للمدارس للعام الدراسي الجديد، تعتمد في جزء منها على تخصيص 40% من درجات الطالب في صفوف النقل، على الحضور والمواظبة والسلوك وامتحانات الشهر كأعمال سنة.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد2024/2025

تبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 21 سبتمبر 2024 وينتهي الخميس الموافق 5 يونيو 2025، وذلك بعدد 35 أسبوعًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين.

ومن المقرر أن يبدأ الفصل الدراسي الأول من 21 سبتمبر 2024 إلى الخميس 23 يناير 2025، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 1-1-2025 ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 8-2-2025 إلى الخميس الموافق 5-6-2025، على أن يكون موعد بدء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 24-5-2025.

اقرأ أيضا:

وزير التعليم يتابع تنفيذ آليات القضاء على الكثافات الطلابية بمحافظة الإسكندرية

رسميا .. تعرف علي المواد المقررة على الثانوية العامة الجديدة التي أعلنها وزير التربية والتعليم .. ننشر المواد كاملة