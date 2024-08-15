هل تم إلغاء إجازة يوم السبت للمدارس العام المقبل 2025

زادت تساؤلات أولياء الأمور والطلاب حول هل تم إلغاء إجازة يوم السبت للمدارس حيث انتشرت هذه المنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان وزير التربية والتعليم عن زيادة عدد أيام الدراسة خلال بداية العام الدراسي الجديد.

العام الدراسي الجديد 2024

ويستعرض “الموجز” كافة التفاصيل للرد على التساؤلات المثيرة للجدل حول هل تم إلغاء إجازة يوم السبت للمدارس حيث نشر شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم حول ما تداول بشأن إجازة يوم السبت.

هل تم إلغاء إجازة يوم السبت للمدارس 2025

أفاد شادي زلطة، المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم بأن الأخبار المتداولة حول إلغاء إجازة يوم السبت للمدارس 2025 غير صحيحة، مشيرًا إلى أن الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم لم يصدر أي قرارات بهذا الشأن.

شادي زلطة

وأضاف زلطة أن إجازة يوم السبت للمدارس ستستمر كما هي، مشيرًا إلى أن شائعات إلغاء إجازة يوم السبت كانت تتكرر منذ أكثر من شهر وعادت للانتشار مع القرارات الأخيرة للوزارة.

حقيقة إلغاء إجازة يوم السبت للمدارس العام المقبل

وأكد متحدث الوزارة أن الأنباء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء إجازة يوم السبت للمدارس العام المقبل تأتي في إطار مقترحات قدمتها بعض الإدارات التعليمية، وليس قرارات رسمية، موضحًا أن الوزارة تسعى لتطبيق آليات تناسب طبيعة كل إدارة تعليمية لمواجهة مشكلة الكثافة الطلابية، وليس على مستوى كافة المديريات التعليمية.

إلغاء إجازة يوم السبت للمدارس

زيادة عدد أيام الدراسة العام المقبل 2025

وفي سياق آخر، قال وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف إن عدد أيام الدراسة سيرتفع ليصبح خمسة أيام أكاديمية بدلاً من أربعة، مع تخصيص يوم سادس للأنشطة.

تطبيق فكرة الفصل المتحرك

وأشار وزير التربية والتعليم إلى تطبيق فكرة الفصل المتحرك، التي تعتمد على تحويل الفصول إلى غرف أنشطة أو تربية رياضية، وهي ممارسة شائعة في العديد من دول العالم، موضحًا أن هذه الطريقة ستساهم في تقليل كثافة الفصول.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أنه في حال تطبيقها في محافظة القليوبية، قد تنخفض كثافة الفصول من 69 طالبًا إلى 40 طالبًا في بعض المدارس، وطمأن الوزير أن هذه الحلول عملية وقد تم التوصل إليها بعد حوار مباشر وموافقة من جميع أطراف المنظومة التعليمية.

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