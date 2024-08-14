موعد بداية العام الدراسي الجديد للجامعات 2024 بالتفاصيل

مع اقتراب موعد بداية العام الدراسي الجديد للجامعات 2024 ، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن بدء الدراسة في الجامعات والمعاهد العليا يوم 28 سبتمبر 2024، هذه الخطوة تأتي كجزء من خطة الوزارة لضمان استقرار العملية التعليمية بعد انتهاء عطلة الصيف وتوفير بيئة أكاديمية مناسبة للطلاب.

ويستعرض “الموجز” كافة التفاصيل المتعلقة بـ موعد بداية العام الدراسي الجديد للجامعات 2024 والخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد التي أعنت تفاصيلها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خاصة بموعد عطلة نصف العام الدراسي.

موعد بداية العام الدراسي الجديد للجامعات 2024

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن موعد بداية العام الدراسي الجديد للجامعات 2024 ستبدأ يوم 28 سبتمبر 2024، هذا التوقيت يهدف إلى تنظيم بداية العام الدراسي وضمان استقرار العملية التعليمية بعد عطلة الصيف.

موعد بداية العام الدراسي الجديد للجامعات 2024

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول

أعلنت وزارة التعليم العالي تفاصيل الخريطة الزمنية حول موعد بداية العام الدراسي الجديد للجامعات 2024 وموعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول في 4 يناير 2025، مما يمنح الطلاب وقتاً كافياً للتحضير والتأقلم مع المنهج الدراسي الجديد، حيث أن هذه الفترة تعتبر حاسمة لتقييم مدى استفادة الطلاب من المحتوى الأكاديمي ومنحهم فرصة لمراجعة دروسهم بعمق قبل التقييم النهائي.

استئناف الدراسة ونهاية العام الدراسي



بعد إجازة منتصف العام الدراسي التي تبدأ في 25 يناير 2025، ستستأنف الدراسة في الفصل الدراسي الثاني يوم 8 فبراير 2025، ينتهي العام الدراسي في 29 مايو 2025، مع انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني في يونيو، هذا الترتيب يهدف إلى تحسين تنظيم العملية التعليمية وتوفير الوقت الكافي للطلاب للتحضير الكامل لامتحاناتهم، مما يعزز من فعالية التحصيل الأكاديمي.

موعد بداية العام الدراسي الجديد للجامعات 2024

تفاصيل نظام الثانوية العامة الجديد 2025



تقليص عدد المواد الدراسية:

في الصف الأول الثانوي، سينخفض عدد المواد إلى ستة بدلاً من عشرة.

دمج منهجي الكيمياء والفيزياء في مادة واحدة تحت مسمى "العلوم المتكاملة".

إلغاء مادة الجغرافيا من الصف الأول الثانوي، وتضمينها في السنة التالية بالشعبة الأدبية.



تعديلات على مواد اللغة والرياضيات:

تحويل مادة اللغة الأجنبية الثانية إلى مادة نجاح ورسوب غير مضافة للمجموع.

تعديل مادة الرياضيات لتصبح مادة واحدة تشمل جميع المفاهيم.

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