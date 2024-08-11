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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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أخبار التعليم

موعد بداية العام الدراسي الجديد

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2025 للمدارس الحكومية والدولية

موعد بداية العام
موعد بداية العام الدراسي الجديد 2025

حدد وزير التربية والتعليم موعد بداية العام الدراسي الجديد 2025 وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024-2025، والتي توضح مواعيد بدء وانتهاء الفصول الدراسية، بالإضافة إلى تواريخ الامتحانات والعطلات الرسمية بحسب الخريطة الزمنية.

ويستعرض “الموجز” كافة التفاصيل عن موعد بداية العام الدراسي الجديد 2025 بالمدارس الحكومية والخاصة والدولية، وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024-2025، بالإضافة إلى معرفة موعد الامتحانات في الترمين.

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2025

ومن المقرر أن يبدأ العام الدراسي الجديد 2025 الفصل الدراسي الأول يوم السبت المقبل الموافق 21 سبتمبر 2024 وتبدأ امتحانات نصف العام يوم السبت الموافق 11 يناير 2025، أما إجازة نصف  العام تبدأ يوم 23 يناير 2024.

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موعد بداية العام الدراسي الجديد 2025 الفصل الدراسي الثاني

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2025 الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 8 فبراير 2025، وتستمر حتى الخميس 5 يونيو 2025، وتبدأ امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت 24 مايو 2025.

من المقرر أن تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية ستنطلق يوم السبت 31 مايو 2025، امتحانات الثانوية العامة 2025 ستبدأ يوم السبت 14 يونيو 2025.

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2025

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2025 بالمدارس الدولية 

في سياق الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024-2025، وفقًا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم عن بدء الدراسة في المدارس الدولية اعتبارًا من 8 سبتمبر 2024.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2024 الدور الثاني 

من المقرر أن تبدأ موعد امتحانات الثانوية العامة 2024 الدور الثاني  يوم السبت 28 أغسطس، وتستمر حتى الثلاثاء 3 سبتمبر لشعبتي علمي وأدبي وهي كالتالي: 

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2025

جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني شعبة علمي:

  • السبت 24 أغسطس: اللغة العربية (الورقة الأولى)، يليها التربية الدينية.
  • الأحد 25 أغسطس: اللغة العربية (الورقة الثانية)، يليها التربية الوطنية.
  • الإثنين 26 أغسطس: اللغة الأجنبية الأولى.
  • الثلاثاء 28 أغسطس: الاقتصاد، يليه الإحصاء.
  • الأربعاء 28 أغسطس: الفيزياء.
  • الخميس 29 أغسطس: الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية).
  • السبت 31 أغسطس: الكيمياء.
  • الأحد 1 سبتمبر: الرياضيات التطبيقية (الديناميكا).
  • الإثنين 2 سبتمبر: الجيولوجيا، يليها الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل).
  • الثلاثاء 3 سبتمبر: الأحياء، يليها الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا).

 

جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2024  شعبة أدبي:

  • السبت 24 أغسطس: اللغة العربية الورقة الأولى، يليها التربية الدينية.
  • الأحد 25 أغسطس: اللغة العربية الورقة الثانية، يليها التربية الوطنية.
  • الإثنين 26 أغسطس: اللغة الأجنبية الأولى.
  • الثلاثاء 28 أغسطس: الاقتصاد، يليه الإحصاء.
  • الأربعاء 28 أغسطس: التاريخ.
  • السبت 31 أغسطس: الجغرافيا.
  • الإثنين 2 سبتمبر: علم النفس والاجتماع.
  • الثلاثاء 3 سبتمبر: الفلسفة والمنطق.

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