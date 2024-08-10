كل ما تريد معرفته عن تنسيق كلية فنون جميلة 2024

تنسيق كلية الفنون الجميلة .. مع اقتراب موعد إعلان نتائج امتحانات الشهادة الثانوية العامة والدبلومات الفنية لعام 2024، يبحث الكثير من الطلاب عن تنسيق كلية الفنون الجميلة للعام الدراسي 2024/2025.



تنشر “الموجز” التقرير التالي تفاصيل تنسيق الكلية لهذا العام بالإضافة إلى معلومات حول اختبارات القدرات التي يتعين على الطلاب اجتيازها للالتحاق بالكلية.

تنسيق كلية فنون جميلة 2024/2025



وفقًا للتنسيق المعلن لعام 2024، كانت الحدود الدنيا للقبول في كلية الفنون الجميلة كالتالي:

كلية الفنون الجميلة (فنون):



تنسيق كلية الفنون الجميلة .. كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية: 312 درجة (76.10%)



تنسيق كلية الفنون الجميلة .. كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان: 298 درجة (72.68%)



تنسيق كلية الفنون الجميلة .. كلية الفنون الجميلة جامعة أسيوط: 293 درجة (71.46%)



تنسيق كلية الفنون الجميلة .. كلية الفنون الجميلة جامعة المنصورة: 297 درجة (72.44%)



تنسيق كلية الفنون الجميلة .. كلية الفنون الجميلة جامعة المنيا: 293 درجة (71.46%)



تنسيق كلية الفنون الجميلة .. كلية الفنون الجميلة جامعة الأقصر: 292 درجة (71.22%)



كلية الفنون الجميلة (عمارة):



تنسيق كلية الفنون الجميلة .. كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان: 313 درجة (76.34%)



تنسيق كلية الفنون الجميلة .. كلية الفنون الجميلة جامعة المنصورة: 306 درجة (74.63%)



تنسيق كلية الفنون الجميلة .. كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية: 310 درجة (75.61%)



تنسيق كلية الفنون الجميلة .. كلية الفنون الجميلة جامعة المنيا: 298 درجة (72.68%)



تنسيق كلية الفنون الجميلة .. كلية الفنون الجميلة جامعة أسيوط: 296 درجة (72.20%)



تنسيق كلية الفنون الجميلة .. كلية الفنون الجميلة جامعة تنسيق كلية الفنون التطبيقية لعام 2024:



تنسيق كلية الفنون الجميلة .. كلية فنون تطبيقية بنها: 331 درجة (80.73%)



تنسيق كلية الفنون الجميلة .. كلية فنون تطبيقية حلوان: 325 درجة (79.27%)



تنسيق كلية الفنون الجميلة .. كلية فنون تطبيقية دمياط: 320 درجة (78.0%)



تنسيق كلية الفنون الجميلة .. كلية فنون تطبيقية بني سويف: 317 درجة (77.32%)



مدة الدراسة في كلية الفنون الجميلة





مدة الدراسة في كلية الفنون الجميلة 5 سنوات، تبدأ بسنة إعدادية يتبعها أربع سنوات تخصص. يدرس الطالب مواد فنية متنوعة مثل الخط العربي، الزخرفة، وعناصر الطبيعة، بالإضافة إلى مواد هندسية.



اختبارات القدرات 2024





يجب على الطلاب الراغبين في الالتحاق بكليات الفنون الجميلة أداء اختبارات القدرات. وقد أعلن مكتب التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد أن حوالي 41 ألف طالب وطالبة تقدموا لأداء هذه الاختبارات للالتحاق بالعام الجامعي 2024/2025. يستمر موقع التنسيق الإلكتروني في استقبال رغبات الطلاب حتى مساء يوم الخميس 8 أغسطس 2024.



يمكن للطلاب التسجيل على الموقع الإلكتروني طوال الـ24 ساعة لإجراء اختبارات القدرات.

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