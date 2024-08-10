الآن اعرف موعد بداية العام الدراسي الجديد 2025 للجامعات بالتفاصيل

موعد بداية العام الدراسي الجديد

حددت وزارة التعليم العالي موعد بداية العام الدراسي الجديد 2025 للجامعات الحكومية والخاصة بمختلف الكليات، حيث أكدت أن الخريطة الزمنية للدارسة لن تتغير في جميع المؤسسات التعلمية بالجامعات والمعاهد.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد

ويستعرض “الموجز” كافة التفاصيل عن موعد بداية العام الدراسي الجديد 2025 للجامعات الحكومية والخاصة بالإضافة إلى معرفة إجازة نصف السنة الدرسية والصيفية وكافة التفاصيل عن مواعيد الدراسة والامتحانات والتي من المقرر أن تبدأ بعد بداية العام الدراسي الجديد 2024-2025.

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2025 للجامعات

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2025 للجامعات

من المقرر أن يبدأ موعد بداية العام الدراسي الجديد 2025 للجامعات يوم السبت، 28 سبتمبر 2024، وستستمر الدراسة في الفصل الدراسي الأول لمدة 14 أسبوعًا، وتختتم يوم الخميس، 2 يناير 2025، أما امتحانات الفصل الدراسي الأول، فستبدأ يوم السبت، 4 يناير 2025، وتختتم يوم الخميس، 23 يناير 2025.

إجازة موعد بداية العام الدراسي الجديد 2025 للجامعات الثاني

أشارت وزارة التعليم العالي إلى إجازة موعد بداية العام الدراسي الجديد 2025 للجامعات الثاني منتصف العام ومن المقرر أن تبدأ يوم السبت، 25 يناير 2025، وتنتهي يوم الخميس، 6 فبراير 2025.

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2025 للجامعات الثاني

سيبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت، 8 فبراير 2025، ويستمر لمدة 16 أسبوعًا، لينتهي يوم الخميس، 29 مايو 2025، ستجري امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهر يونيو 2025، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات في كل كلية.

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2025 للجامعات

متى تبدا السنة الدراسية الجديدة 2024-2025؟

من المتوقع أن تبدا السنة الدراسية الجديدة 2024-2025 في المدارس خلال الأيام القليلة القادمة، عادةً ما يبدأ العام الدراسي في الأسبوع الأخير من سبتمبر أو بداية أكتوبر، كما هو الحال في السنوات السابقة، مما يعني أن فترة الدراسة في هذا الفصل ستدوم لمدة ثلاثة أشهر، وبعدها يبدأ الفصل الدراسي الثاني.

موعد بدء الدراسة 2024 2025 للمدارس الحكومية

ينطلق العام الدراسي في الجامعات بدءًا من 28 سبتمبر 2024، وتُجرى امتحانات الفصل الدراسي الأول في 4 يناير 2025. تبدأ إجازة منتصف العام في 25 يناير 2025، وتستأنف الدراسة للفصل الدراسي الثاني في 8 فبراير 2025.

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