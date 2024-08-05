«لجميع صفوف النقل».. أسعار كتاب المعاصر 2025 قبل بداية العام الدراسي الجديد

مع انطلاق العام الدراسي الجديد، تزايدت عمليات البحث بين أولياء الأمور عن أسعار كتب "المعاصر" للترم الأول من عام 2025 لكافة المراحل الدراسية، وينشر لكم موقع"الموجز" خلال السطور التالية أسعار كتاب المعاصر لمختلف الصفوف الدراسية.

أسعار كتب المعاصر 2025 لجميع المراحل الدراسية

أسعار كتاب المعاصر مرحلة كي جي 1:

سعر كتاب Connect في اللغة الإنجليزية: 105 جنيهات.

سعر كتاب Connect Plus للغة الإنجليزية لغات: 110 جنيهات.

سعر كتاب المعاصر في مادة رياضيات: 150 جنيها.

سعر كتاب اكتشف: 150 جنيها.

أسعار كتب المعاصر مرحلة كي جي 2:

سعر كتاب Connect في اللغة الإنجليزية: 105 جنيهات. سعر كتاب Connect Plus للغة الإنجليزية لغات: 110 جنيهات. سعر كتاب المعاصر رياضيات: 165 جنيها. سعر كتاب اكتشف: 155 جنيها.

الصف الأول الابتدائي:

سعر كتاب المعاصر Connect 1 في اللغة الإنجليزية: 100 جنيه.

سعر كتاب المعاصر Connect Plus : 170 جنيها.

المعاصر اكتشف: 165 جنيها.

أسعار كتاب المعاصر 2025



سعر كتاب المعاصر الصف الثاني الإعدادي:

سعر كتاب المعاصر مادة الإنجليزي: 157 جنيها.

سعر كتاب المعاصر في مادة الرياضيات شرح: 125 جنيها.

أسعار كتاب المعاصر للصف الثالث الإعدادي:

سعر كتاب المعاصر مادة الإنجليزي: 158 جنيها. سعر كتاب المعاصر مادة الرياضيات شرح: 130 جنيها.

اسعار كتاب المعاصر للصف الثالث الثانوي:

سعر كتاب المعاصر Biology شرح: 450 جنيها.

سعر كتاب المعاصر في مادة Physics شرح: 485 جنيها.

سعر كتاب المعاصر فرنسي: 235 جنيها.

سعر كتاب المعاصر Statics لغات: 315 جنيها.

سعر كتاب المعاصر في مادة Dynamics لغات: 325 جنيها.

سعر كتاب المعاصر Algebra

لغات: 345 جنيها.

لغات: 345 جنيها. سعر كتاب المعاصر في مادة Calculus لغات: 320 جنيها.

سعر كتاب المعاصر جبر شرح: 225 جنيها.

سعر كتاب المعاصر في مادة تفاضل شرح: 230 جنيها.

سعر كتاب المعاصر استاتيكا شرح: 220 جنيها.

سعر كتاب المعاصر ديناميكا شرح: 235 جنيها.

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