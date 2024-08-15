لطلاب الثانوية العامة.. تنسيق جامعة المنصورة الجديدة 2025

يبحث طلاب الثانوية العامة عن تنسيق جامعة المنصورة الجديدة 2025 حيث تُعد من أبرز الجامعات الأهلية في مصر، حيث تحظى بشعبية واسعة بين الطلاب الراغبين في الحصول على تعليم جامعي متميز.

ويستعرض “الموجز” حول تفاصيل تنسيق جامعة المنصورة الجديدة 2025 وخطوات التقديم، بالإضافة إلى بعض التوقعات حول مستوى التنسيق استنادًا إلى نتائج المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات الحكومية.

تنسيق جامعة المنصورة الجديدة 2025

من المتوقع أن يشهد تنسيق جامعة المنصورة الجديدة 2025 اهتمامًا كبيرًا من الطلاب الراغبين في الالتحاق ببرامجها الأكاديمية المتميزة، استنادًا إلى إعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات الحكومية، ومن المتوقع أن يتراوح الحد الأدنى للقبول في الجامعة للعام الدراسي 2025 وفقًا للتخصصات المختلفة على النحو التالي:

تنسيق جامعة المنصورة الجديدة 2025 الشعبة العلمية: من المتوقع أن يبدأ التنسيق عند 371 درجة فأكثر (ما يعادل 90.48% فأكثر).

تنسيق جامعة المنصورة الجديدة 2025 الشعبة الهندسية: قد يبدأ التنسيق عند 357 درجة فأكثر (ما يعادل 87.07% فأكثر).

تنسيق جامعة المنصورة الجديدة 2025 الشعبة الأدبية: من المتوقع أن يبدأ التنسيق عند 280 درجة فأكثر (ما يعادل 68.29% فأكثر).

تنسيق جامعة المنصورة الجديدة 2025

مصاريف جامعة المنصورة الجديدة 2024

نستعرض لكم مصاريف جامعة المنصورة الجديدة 2024 للبرامج الأكاديمية المتاحة، وتشمل التكاليف التالية:

مصاريف جامعة المنصورة الجديدة 2024 كلية الطب: 130,000 جنيه.

مصاريف جامعة المنصورة الجديدة 2024 كلية طب الأسنان: 120,000 جنيه.

مصاريف جامعة المنصورة الجديدة 2024 كلية الصيدلة: 90,000 جنيه.

مصاريف جامعة المنصورة الجديدة 2024 كلية العلوم: 50,000 جنيه.

مصاريف جامعة المنصورة الجديدة 2024 كلية التمريض: 40,000 جنيه.

مصاريف جامعة المنصورة الجديدة 2024 كلية القانون: 46,000 جنيه.

تنسيق جامعة المنصورة الجديدة 2025

مصاريف جامعة المنصورة الجديدة 2024 كلية الأعمال: 46,000 جنيه.

مصاريف جامعة المنصورة الجديدة 2024 كلية الهندسة: 70,000 جنيه.

مصاريف جامعة المنصورة الجديدة 2024 كلية تكنولوجيا العلوم الصحية: 50,000 جنيه.

مصاريف جامعة المنصورة الجديدة 2024 كلية علوم وهندسة الحاسب: 70,000 جنيه.

مصاريف جامعة المنصورة الجديدة 2024 كلية علوم وهندسة المنسوجات: 60,000 جنيه.

مصاريف جامعة المنصورة الجديدة 2024 كلية الإعلام والاتصال: 50,000 جنيه.

مصاريف جامعة المنصورة الجديدة 2024 كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية: 46,000 جنيه.

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