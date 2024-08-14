تنسيق الجامعات 2024.. موعد تنسيق المرحلة الثانية 2024 أدبي

تنسيق الجامعات 2024.. تصاعدت عمليات البحث من طلاب الثانوية العامة حول تنسيق الكليات لعام 2024، خاصة بعد إعلان نتائج الثانوية العامة وبدء تنسيق المرحلة الأولى، ومع بدء تسجيل الرغبات غدًا الاثنين، الذي يستمر حتى الجمعة المقبلة، 16 أغسطس، يتطلع الطلاب لتحديد خياراتهم من بين 75 رغبة متاحة.

موعد تنسيق المرحلة الثانية 2024 أدبي

يتساءل العديد من طلاب الشعبة الأدبية عن مواعيد بدء المرحلة الثانية من التنسيق والكليات المتاحة لهم، وفيما يلي نقدم مؤشرات تنسيق القبول في الجامعات للشعبة الأدبية وفقًا لنتائج العام الدراسي السابق 2023-2024.

وبالتزامن مع نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، فإنه سيتم الإعلان عن تنسيق المرحلة الثانية والحد الأدنى لدخول الكليات بها وعدد الطلاب المقبولين، كما جاءت مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية لعام 2023 للشعبة الأدبية في مختلف المحافظات كما يلي:

تنسيق المرحلة الثانية الشعبة الأدبية

كلية الحقوق بجامعة طنطا: 262 درجة.

كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية: 262.5 درجة.

كلية تربية طفولة بجنوب الوادي: 262.5 درجة.

كلية دار العلوم بجامعة المنيا: 262.5 درجة.

تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 286 درجة.

تجارة انتساب موجه الزقازيق 286 درجة.

تجارة انتساب موجه بنها 287.5 درجة.



تنسيق الجامعات 2024

كلية تجارة سوهاج 288 درجة.

كلية تربية طفولة مبكرة دمنهور 289.5 درجة.

كلية تجارة مدينة السادات 289.5 درجة.

كلية تجارة أسيوط 289.5 درجة.

كلية تربية طفولة مبكرة مدينة السادات 290 درجة.

تجارة انتساب موجه بورسعيد 282 درجة.

كلية آداب انتساب موجه الفيوم 282 درجة.

كلية تجارة انتساب موجه مدينة السادات 282.5 درجة.

تربية ( تعليم ابتدائي) أسيوط 282.5 درجة.

آداب انتساب موجه المنصورة 282.5 درجة.

كلية آداب انتساب موجه طنطا 282.5 درجة.

كلية تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 283 درجة.

كلية آداب انتساب موجه دمنهور 283 درجة.

كلية آداب انتساب موجه الزقازيق 283 درجة.

تجارة انتساب موجه طنطا 283 درجة.

تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 283 درجة

من المتوقع أن تظل مؤشرات تنسيق الكليات لعام 2024 قريبة من هذه الأرقام، مع احتمالية حدوث بعض التغيرات الطفيفة وفقًا لأعداد الطلاب والدرجات المحققة في الثانوية العامة.

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