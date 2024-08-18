تنسيق الجامعات 2024.. رابط نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2024

يبحث الطلاب عن رابط نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2024 بعد إعلان وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال منذ قليل في مؤتمر صحفي مؤشرات القبول في تنسيق الجامعات 2024، لذلك يتسأل طلاب الثانوية العامة عن طريقة استعلام نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2024 الآن.

ويستعرض “الموجز” كافة التفاصيل عن طريقة الحصول على رابط نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2024 ومؤشرات القبول في تنسيق الجامعات 2024 حيث أعلن الوزير مؤشرات النتائج منذ قليل ويمكن للطالب الاستعلام الآن عبر الروابط الذي الرسمية.

رابط نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2024

يمكنك الحصول على رابط نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2024 من خلال زيارة بوابة مصر الرقمية أو عبر موقع التنسيق الإلكتروني التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الآن من بوابة مصر الرقمية هنــــــــــــــا .

رابط نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2024

رابط نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2024

وللدخول على رابط نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2024 عبر موقع التنسيق الإلكتروني التابع لوزارة التعليم العالي يمكنك الضغط عليه من هنــــــــــــــــــــــا ، ويمكن لطلاب الثانوية العامة تسجيل رغبات المرحلة الثانية والاستعلام على النتيجة من خلال هذا الرابط.

خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2024

زيارة موقع التنسيق الإلكتروني: انتقل إلى موقع التنسيق الرسمي.

اختيار قسم النتائج: اختر "نتائج التنسيق" من القائمة المتاحة.

إدخال البيانات: أدخل رقم الجلوس والرقم السري من استمارة النجاح.

عرض النتيجة: اتبع التعليمات لعرض نتيجتك.

طباعة بطاقة الترشيح: قم بطباعة بطاقة الترشيح لاستخدامها في تقديم مستندات الكلية.

رابط نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2024

مؤشرات تنسيق الجامعات 2024 المرحلة الثانية

بعد إعلان رابط نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2024 ننشر مؤشرات تنسيق الجامعات 2024 المرحلة الثانية والتي أعلن وزير التعليم العالي تفاصيلها منذ قليل خلال مؤتمر صحفي حيث أن المرحلة الثانية للطلاب الذين لم يتمكنوا من الحصول على مقاعد في المرحلة الأولى، أو الذين يرغبون في تعديل رغباتهم بناءً على الحد الأدنى الجديد وهي كالتالي:

الحد الأدنى للقبول في المرحلة الثانية يختلف حسب الشعبة الدراسية، للشعبة العلمية، تم تحديد 265 درجة فأكثر بنسبة 64.63%، بينما للشعبة الأدبية، تم تحديد 230 درجة فأكثر بنسبة 56.09%. يتوقع أن يتقدم عدد كبير من الطلاب لهذه المرحلة، حيث يبلغ إجمالي عددهم حوالي 353,057 طالبًا.

تستمر عملية تسجيل الرغبات في المرحلة الثانية لمدة خمسة أيام، تبدأ من يوم الثلاثاء 20 أغسطس 2024، وتنتهي يوم السبت 24 أغسطس 2024، على الطلاب الذين يستوفون الشروط والحد الأدنى للمرحلة الثانية زيارة موقع التنسيق الإلكتروني وإدخال رغباتهم وفق التخصصات المتاحة.

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