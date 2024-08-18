رسميا.. ننشر الحد الأدنى للمرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات ٢٠٢٤

أعلن وزير التعليم العالي الحد الأدنى للمرحلة الثانية من تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد ٢٠٢٤ لطلاب الثانوية العامة.

موعد انطلاق المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات ٢٠٢٤

وقال الوزير في مؤتمر صحفى عقد اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية وحضره الموجز أن المرحلة الثانية من التنسيق تبدأ يوم الثلاثاء الموافق ٢٠ أغسطس ٢٠٢٤ وتنتهى يوم السبت الموافق ٢٤ أغسطس ٢٠٢٤

الحد الأدنى للمرحلة الثانية لتنسيق الجامعات ٢٠٢٤

وقال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي أن الحد الأدنى للمرحلة الثانية من التنسيق للشعبة العلمية ٢٦٥ درجة فأكثر اي بنسبة ٦٤.٦٣% ، والشعبة الأدبية ٢٣٠ درجة فأكثر أي بنسبة ٥٦.٠٩%، ويبلغ إجمالي اعداد الطلاب في الشعبين للمرحلة الثانية ٣٥٣٠٥٧ طالبا.

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى ٢٠٢٣ علمي علوم

وأعلن وزير التعليم العالي نتيجة للمرحلة الأولى للتنسيق للشعبة العلمية واعية الرياضيات وجاءت كالتالي:

وأعلن الوزير أن نتيجة شعبة العلوم للمرحلة الأولى الطب ٣٨٢ درجة بنسبة ٩٣.١٧% وطب الأسنان ٩٢.٨% والعلاج الطبيعي ٩٢.١٩% والصيدلة ٩١.٧٠.

أما شعبة الرياضيات .. الهندسة ٨٨.٦٥% والتخطيط العمراني ٨٧.٨٠%

تنسيق الجامعات ٢٠٢٤

بدأ التسجيل للمرحلة الأولى للتنسيق يوم الاثنين ١٢ أغسطس وانتهى في الجمعة ١٦ أغسطس ٢٠٢٤

حيث فتح موقع التنسيق الإلكتروني باب تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة ٢٠٢٤ الناجحين في الدور الأول.



وبلغ الحد الأدنى للمرحلة الأولى شعبة علمى علوم 371 درجة فأكثر بنسبة 90.48% بإجمالى عدد طلاب 23850 ألف طالب، و الحد الأدنى للشعبة الهندسية 357 درجة فأكثر بنسبة 87.07% بإجمالى عدد طلاب 15355، كما سجل الحد الأدنى للشعبة الأدبية 280 درجة فأكثر بنسبة 68.29% بإجمالى عدد طلاب 73995 وبذلك يكون إجمالى عدد طلاب المرحلة 113200 من جميع الشعب.

وأعلن مكتب التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد، في نهاية التسجيل للمرحلة الأولى، أن عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم في تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات والمعاهد على موقع التنسيق الإلكتروني للالتحاق بالعام الجامعي الجديد 2024/2025، بلغ 107 ألف طالب وطالبة.

وتمكن طلاب المرحلة الأولى من الثانوية العامة من تسجيل رغباتهم وتعديلها على موقع التنسيق الإلكتروني وذلك من خلال الرابط التالي: https://tansik.digital.gov.eg



رابط التنسيق الإلكتروني 2024



ويمكن للطلاب الاستفادة من الأدلة الإرشادية والتوضيحية والفيديوهات التي أعدتها الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي لمساعدتهم في كيفية التنسيق الدقيق، وكتابة رغباتهم بطريقة صحيحة على الصفحات الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي وموقعها الإلكتروني عبر الروابط التالية:

● موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

https://mohesr.gov.eg

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (فيسبوك)

https://www.facebook.com/MOHESREGYPT

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (الإنستجرام)

https://www.instagram.com/mohesregypt

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (تويتر)

https://twitter.com/Mohesregypt

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على منصة (ثريدز):

https://www.threads.net/@mohesregypt

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