كل ما تريد معرفته عن امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2024

تبدأ امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2024 في مصر يوم السبت 24 أغسطس، وتستمر حتى الثلاثاء 3 سبتمبر. هذا الدور يشمل نحو 100 ألف طالب وطالبة، مع تزايد الاهتمام بجدول الامتحانات وتوقعات التنسيق.

جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2024:

السبت 24 أغسطس 2024:

امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2024 مادة اللغة العربية



امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2024 التربية الدينية

الأحد 25 أغسطس 2024:

امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2024 مادة اللغة الأجنبية الثانية



امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2024 مادة التربية الوطنية

الإثنين 26 أغسطس 2024:

امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2024 مادة اللغة الأجنبية الأولى

الثلاثاء 27 أغسطس 2024:

امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2024 مادة الاقتصاد



امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2024 مادة الإحصاء

الأربعاء 28 أغسطس 2024:

امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2024 مادة الفيزياء (لشعبة علمي)



امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2024 مادة التاريخ (لشعبة أدبي)

الخميس 29 أغسطس 2024:

امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2024 مادة الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) لشعبة علمي رياضة

السبت 31 أغسطس 2024:

امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2024 مادة الكيمياء (لشعبة علمي)

الأحد 1 سبتمبر 2024:

امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2024 مادة الرياضيات التطبيقية لشعبة علمي رياضة

الإثنين 2 سبتمبر 2024:

امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2024 مادة الجيولوجيا وعلوم البيئة لشعبة علمي علوم



امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2024 مادة علم النفس والاجتماع لشعبة أدبي

الثلاثاء 3 سبتمبر 2024:

امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2024 مادة الأحياء لشعبة علمي علوم



امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2024 مادة الاستاتيكا لشعبة علمي رياضة



امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2024 مادة الفلسفة والمنطق لشعبة أدبي

تنسيق المرحلة الأولى والثانية 2024:

الشعبة العلمية: الحد الأدنى 371 درجة (90.48%)



الشعبة الهندسية: الحد الأدنى 357 درجة (87.07%)



الشعبة الأدبية: الحد الأدنى 280 درجة (68.29%)

مع نسبة نجاح بلغت 81.3%، يتوقع أن تشهد المرحلة الثانية من التنسيق ارتفاعًا طفيفًا مقارنة بالعام السابق.

وفي سياق أخر تطوير الثانوية العامة في مصر قد شهد العديد من التعديلات والتحديثات في إطار تحسين جودة التعليم وتخفيف العبء على الطلاب وأسرهم. وتهدف هذه التعديلات إلى إعادة تصميم المحتوى العلمي والمعرفي بشكل أكثر توازنًا وتركيزًا على المهارات الأساسية المطلوبة لسوق العمل والحياة الأكاديمية.

أهم ملامح تطوير الثانوية العامة:

تقليل عدد المواد الدراسية:

الصف الأول الثانوي: سيتم تدريس ستة مواد أساسية بدلًا من عشرة، وتشمل اللغة العربية، اللغة الإنجليزية الأولى، التاريخ، الرياضيات، العلوم المتكاملة (بدلًا من الفيزياء والكيمياء)، والفلسفة والمنطق. كما تم تحويل مادة اللغة الأجنبية الثانية إلى مادة نجاح ورسوب خارج المجموع.

الصف الثاني الثانوي: بالنسبة للشعبة العلمية، ستشمل المواد اللغة العربية، اللغة الإنجليزية الأولى، الرياضيات، الأحياء، الكيمياء، والفيزياء. أما للشعبة الأدبية، فستشمل اللغة العربية، اللغة الإنجليزية الأولى، التاريخ، الجغرافيا، علم النفس، والرياضيات. وتم تقليص المواد من ثمانية إلى ستة.

الصف الثالث الثانوي: طلاب شعبة العلمي علوم سيدرسون خمس مواد رئيسية فقط، وهي اللغة العربية، اللغة الإنجليزية الأولى، الأحياء، الكيمياء، والفيزياء. في شعبة العلمي رياضيات، سيدرسون اللغة العربية، اللغة الإنجليزية الأولى، الرياضيات، الكيمياء، والفيزياء. أما في الشعبة الأدبية، فسيدرسون اللغة العربية، اللغة الإنجليزية الأولى، التاريخ، الجغرافيا، والإحصاء.

تحديث المحتوى العلمي:

تم إعادة تصميم المناهج لتفادي التكرار والتركيز على نواتج التعلم الأساسية.

مادة الجغرافيا أصبحت مادة تخصص للشعبة الأدبية في الصف الثاني الثانوي بدلًا من تدريسها في الصف الأول.

تم دمج مواد العلوم المختلفة في منهج واحد يسمى "العلوم المتكاملة" في الصف الأول الثانوي.

تحسين جودة التعليم:

الاستعانة بخبراء متخصصين لإعادة تصميم المناهج.

إجراء حوار مجتمعي مع مختلف أطراف العملية التعليمية للتأكد من قبول وتطبيق التعديلات الجديدة بنجاح.

التأكيد على أهمية الهوية الوطنية من خلال تضمين الموضوعات القومية في المناهج.

تخفيف العبء على الطلاب:

تقليص عدد المواد الدراسية يهدف إلى تخفيف الضغط على الطلاب وأسرهم.

تحسين التركيز على المواد الأساسية التي تضمن إعداد الطلاب بشكل أفضل لسوق العمل والمراحل التعليمية القادمة.

أهداف التطوير:

تحسين جودة التعليم الثانوي بما يتماشى مع احتياجات الطلاب والمجتمع.

تخفيف الأعباء المعرفية والنفسية على الطلاب.

ضمان تزويد الطلاب بالمهارات والمعارف الأساسية التي تمكنهم من النجاح في الحياة الأكاديمية والمهنية.

التطوير المستمر للثانوية العامة يعكس رؤية وزارة التربية والتعليم لتحديث النظام التعليمي في مصر بما يتماشى مع المتطلبات الحديثة.

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