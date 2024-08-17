مؤشرات القبول في كلية التمريض 2024 علمي علوم .. عقب الإعلان في مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى للالتحاق بالجامعات، يتطلع الطلاب إلى معرفة توقعات تنسيق المرحلة الثانية 2024، خصوصًا لأولئك الذين لم يتمكنوا من التسجيل في المرحلة الأولى.

كل ما تريد معرفته عن مؤشرات القبول في كلية التمريض 2024 علمي علوم

وكلية التمريض تُعد من الخيارات المفضلة لطلاب علمي علوم، الذين لم يتمكنوا من الالتحاق بكليات الطب أو الصيدلة أو العلاج الطبيعي، وتقدم بدائل قوية للدراسة في المجال الطبي.

وتنشر “الموجز” تقريرا عن مؤشرات تنسيق كلية التمريض 2024 وشروط القبول في كلية التمريض

مدة الدراسة في كلية التمريض:



5 سنوات، حيث السنة الأخيرة هي سنة الامتياز، التي يتدرب فيها الطالب في مستشفيات الجامعة.

شروط القبول في كلية التمريض 2024:

شهادة الثانوية العامة:

يجب أن يكون الطالب حاصلًا على شهادة إتمام الثانوية العامة.

شعبة علمي علوم:

يجب أن يكون الطالب من شعبة علمي علوم.

مادة اللغة الإنجليزية:

يجب أن يحصل الطالب على 75% أو أعلى في مادة اللغة الإنجليزية.

الحد الأدنى للقبول:

يجب الحصول على درجة الحد الأدنى للقبول وفقًا لتنسيق العام الجاري.

الكشف الطبي:

يجب اجتياز الكشف الطبي بالكلية.

التفرغ للدراسة:

يجب التفرغ التام للدراسة، وعدم الزواج قبل أو أثناء فترة الدراسة.

مؤشرات تنسيق كلية التمريض 2024:

استنادًا إلى تنسيق العام الماضي، نعرض هنا الحدود الدنيا للقبول بكليات التمريض في مختلف الجامعات:

جامعة دمنهور : تنسيق كلية التمريض 334 درجة (81.46%).



: تنسيق كلية التمريض 334 درجة (81.46%). جامعة المنصورة : تنسيق كلية التمريض 347 درجة (84.63%).



: تنسيق كلية التمريض 347 درجة (84.63%). جامعة طنطا : تنسيق كلية التمريض 344 درجة (83.90%).



: تنسيق كلية التمريض 344 درجة (83.90%). جامعة دمياط : تنسيق كلية التمريض 340 درجة (82.92%).



: تنسيق كلية التمريض 340 درجة (82.92%). جامعة بورسعيد : تنسيق كلية التمريض 351 درجة (85.60%).



: تنسيق كلية التمريض 351 درجة (85.60%). جامعة المنوفية : تنسيق كلية التمريض 332 درجة (80.97%).



: تنسيق كلية التمريض 332 درجة (80.97%). جامعة بنها : تنسيق كلية التمريض 323 درجة (78.78%).



: تنسيق كلية التمريض 323 درجة (78.78%). جامعة كفر الشيخ :تنسيق كلية التمريض 322 درجة (78.63%).



:تنسيق كلية التمريض 322 درجة (78.63%). جامعة الزقازيق : تنسيق كلية التمريض 337 درجة (82.19%).



: تنسيق كلية التمريض 337 درجة (82.19%). جامعة أسيوط : تنسيق كلية التمريض 321 درجة (78.29%).



: تنسيق كلية التمريض 321 درجة (78.29%). جامعة المنيا : تنسيق كلية التمريض 313 درجة (76.34%).



: تنسيق كلية التمريض 313 درجة (76.34%). جامعة القاهرة : تنسيق كلية التمريض 311 درجة (75.85%).



: تنسيق كلية التمريض 311 درجة (75.85%). جامعة سوهاج : تنسيق كلية التمريض 317 درجة (77.31%).



: تنسيق كلية التمريض 317 درجة (77.31%). جامعة جنوب الوادي : تنسيق كلية التمريض 312 درجة (76.09%).



: تنسيق كلية التمريض 312 درجة (76.09%). جامعة عين شمس : تنسيق كلية التمريض 307 درجة (74.87%).



: تنسيق كلية التمريض 307 درجة (74.87%). جامعة الإسكندرية : تنسيق كلية التمريض 306 درجة (74.63%).



: تنسيق كلية التمريض 306 درجة (74.63%). جامعة قناة السويس بالإسماعيلية : تنسيق كلية التمريض 307 درجة (74.87%).



: تنسيق كلية التمريض 307 درجة (74.87%). جامعة أسوان : تنسيق كلية التمريض 284 درجة (69.26%).



: تنسيق كلية التمريض 284 درجة (69.26%). جامعة بني سويف : تنسيق كلية التمريض 301 درجة (73.41%).



: تنسيق كلية التمريض 301 درجة (73.41%). جامعة حلوان : تنسيق كلية التمريض 300 درجة (73.17%).



: تنسيق كلية التمريض 300 درجة (73.17%). جامعة مطروح : تنسيق كلية التمريض 306 درجة (74.63%).



: تنسيق كلية التمريض 306 درجة (74.63%). جامعة الفيوم: تنسيق كلية التمريض 296 درجة (65.60%).

توقعات التنسيق للمرحلة الثانية تعتمد على أعداد المتقدمين ونتائج تنسيق المرحلة الأولى، لذا ينصح الطلاب بمتابعة الأخبار والتحديثات الخاصة بالتنسيق لضمان تسجيل رغباتهم في الوقت المناسب.

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