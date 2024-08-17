بالنسبة المئوية.. اعرف توقعات تنسيق طب بشري 2024 حكومي.. موعد التسجيل

‎توقعات تنسيق طب بشري 2024 حكومي.. ارتفعت معدلات البحث من قبل الطلاب الجدد عن تنسيق كليات علمي علوم 2024 بالمرحلة الأولى، من أجل تسجيل رغبات الالتحاق بها قبل غلق الموقع الإلكتروني.



‎غلق الموقع الإلكتروني لتسجيل رغبات المرحلة الأولى 2024

أعلنت الوزارة بأنه سوف يتم الانتهاء من التسجيل عبر ‎موقع التنسيق الإلكتروني لجميع الطلاب في تنسيق المرحلة الأولى 2024، أمس الجمعة 16 أغسطس، التي يرصدها موقع الموجز.

‎كليات المرحلة الأولى توقعات تنسيق الكليات 2024 علمي علوم

‎طب المنصورة 388

‎طب دمياط 387

‎طب سوهاج 387

‎طب الزقازيق 386

‎طب فاقوس 385

‎طب طنطا 384

‎طب كفر الشيخ 384

‎طب الإسكندرية 383

‎طب أسنان المنصورة 383

‎طب أسنان جنوب الوادي 383

‎طب القاهرة 382

‎طب أسيوط 382

‎طب بور سعيد 382

لا يفوتك للاستعلام عن نتيجة التنسيق.. رابط موقع التنسيق الإلكتروني الثانوية العامة 2024

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لا يفوتك كل ما تريد معرفته عن تنسيق المرحلة الأولى 2024 وخطوات التسجيل في التنسيق الإلكتروني

طب المنوفية بشبين الكوم 381

‎طب جنوب الوادي 381

‎طب عين شمس 381

‎طب الاقصر 380

‎طب بنها 380

‎طب المنيا 379

‎طب أسنان الزقازيق 379

‎طب حلوان 379

‎طب قناة السويس بالإسماعيلية 379

‎طب السويس 378

‎طب الفيوم 378

‎طب أسنان المنوفية 378

‎طب أسنان كفر الشيخ 378

‎طب العريش 373

‎طب أسنان الإسكندرية 377

‎آثار الأقصر 377

‎طب أسنان القاهرة 377

‎طب أسنان أسيوط 377

‎طب أسنان طنطا 377

‎طب أسنان عين شمس 377

‎طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 377

‎طب أسوان 377

‎طب بني سويف 377

‎طب الوادي الجديد 3736.6

‎طب أسنان السويس 376

‎طب أسنان الفيوم 376

‎طب أسنان المنيا 376

‎طب أسنان بني سويف 375.5

‎علاج طبيعي كفر الشيخ 375

‎صيدلة سوهاج 374

‎علاج طبيعي القاهرة 374

‎علاج طبيعي بنها 374

‎صيدلة المنصورة 373

‎علاج طبيعي السويس 373

‎علاج طبيعي بني سويف 373

‎علاج طبيعي جنوب الوادي 373

‎صيدلة الزقازيق 372

‎صيدلة جنوب الوادي 372

‎صيدلة دمنهور 372

‎صيدلة طنطا 372

‎صيدلة الإسكندرية 371

‎صيدلة القاهرة 371

‎صيدلة المنوفية 371

‎صيدلة أسيوط 371

‎صيدلة بور سعيد 371

‎صيدلة عين شمس 371

‎صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 371

‎صيدلة مدينة السادات 371

‎صيدلة و تصنيع دوائي كفر الشيخ 371

‎صيدلة المنيا 370.5

‎صيدلة الفيوم 370

‎صيدلة بني سويف 370

‎صيدلة ج الوادي الجديد 370

‎صيدلة حلوان 370

‎حاسبات ومعلومات سوهاج علوم 368

‎الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ علوم 367

‎حاسبات ومعلومات المنصورة علوم 367

‎حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية علوم 366

‎حاسبات ومعلومات قنا علوم 366

‎طب بيطري المنصورة 366

‎حاسبات ومعلومات أسيوط 364

‎حاسبات ومعلومات دمياط 364

‎حاسبات ومعلومات كفر الشيخ 364

‎طب بيطري الزقازيق 364

‎طب بيطري عين شمس 364

‎الحد الأدنى للقبول في الجامعات بتنسيق المرحلة الأولى 2024

كشف وزير التعليم العالي، عن نسبة مؤشرات الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2024 لشعبة علمي علوم والتي جاءت بنحو 371 درجة فأكثر بنسبة 90.48%

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للاستعلام عن نتيجة التنسيق.. رابط موقع التنسيق الإلكتروني الثانوية العامة 2024