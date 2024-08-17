بالنسبة المئوية.. اعرف توقعات تنسيق طب بشري 2024 حكومي.. موعد التسجيل
توقعات تنسيق طب بشري 2024 حكومي.. ارتفعت معدلات البحث من قبل الطلاب الجدد عن تنسيق كليات علمي علوم 2024 بالمرحلة الأولى، من أجل تسجيل رغبات الالتحاق بها قبل غلق الموقع الإلكتروني.
غلق الموقع الإلكتروني لتسجيل رغبات المرحلة الأولى 2024
أعلنت الوزارة بأنه سوف يتم الانتهاء من التسجيل عبر موقع التنسيق الإلكتروني لجميع الطلاب في تنسيق المرحلة الأولى 2024، أمس الجمعة 16 أغسطس، التي يرصدها موقع الموجز.
كليات المرحلة الأولى توقعات تنسيق الكليات 2024 علمي علوم
طب المنصورة 388
طب دمياط 387
طب سوهاج 387
طب الزقازيق 386
طب فاقوس 385
طب طنطا 384
طب كفر الشيخ 384
طب الإسكندرية 383
طب أسنان المنصورة 383
طب أسنان جنوب الوادي 383
طب القاهرة 382
طب أسيوط 382
طب بور سعيد 382
طب المنوفية بشبين الكوم 381
طب جنوب الوادي 381
طب عين شمس 381
طب الاقصر 380
طب بنها 380
طب المنيا 379
طب أسنان الزقازيق 379
طب حلوان 379
طب قناة السويس بالإسماعيلية 379
طب السويس 378
طب الفيوم 378
طب أسنان المنوفية 378
طب أسنان كفر الشيخ 378
طب العريش 373
طب أسنان الإسكندرية 377
آثار الأقصر 377
طب أسنان القاهرة 377
طب أسنان أسيوط 377
طب أسنان طنطا 377
طب أسنان عين شمس 377
طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 377
طب أسوان 377
طب بني سويف 377
طب الوادي الجديد 3736.6
طب أسنان السويس 376
طب أسنان الفيوم 376
طب أسنان المنيا 376
طب أسنان بني سويف 375.5
علاج طبيعي كفر الشيخ 375
صيدلة سوهاج 374
علاج طبيعي القاهرة 374
علاج طبيعي بنها 374
صيدلة المنصورة 373
علاج طبيعي السويس 373
علاج طبيعي بني سويف 373
علاج طبيعي جنوب الوادي 373
صيدلة الزقازيق 372
صيدلة جنوب الوادي 372
صيدلة دمنهور 372
صيدلة طنطا 372
صيدلة الإسكندرية 371
صيدلة القاهرة 371
صيدلة المنوفية 371
صيدلة أسيوط 371
صيدلة بور سعيد 371
صيدلة عين شمس 371
صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 371
صيدلة مدينة السادات 371
صيدلة و تصنيع دوائي كفر الشيخ 371
صيدلة المنيا 370.5
صيدلة الفيوم 370
صيدلة بني سويف 370
صيدلة ج الوادي الجديد 370
صيدلة حلوان 370
حاسبات ومعلومات سوهاج علوم 368
الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ علوم 367
حاسبات ومعلومات المنصورة علوم 367
حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية علوم 366
حاسبات ومعلومات قنا علوم 366
طب بيطري المنصورة 366
حاسبات ومعلومات أسيوط 364
حاسبات ومعلومات دمياط 364
حاسبات ومعلومات كفر الشيخ 364
طب بيطري الزقازيق 364
طب بيطري عين شمس 364
الحد الأدنى للقبول في الجامعات بتنسيق المرحلة الأولى 2024
كشف وزير التعليم العالي، عن نسبة مؤشرات الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2024 لشعبة علمي علوم والتي جاءت بنحو 371 درجة فأكثر بنسبة 90.48%
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للاستعلام عن نتيجة التنسيق.. رابط موقع التنسيق الإلكتروني الثانوية العامة 2024