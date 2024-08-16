كل ما تريد معرفته عن تنسيق المرحلة الأولى 2024 وخطوات التسجيل في التنسيق الإلكتروني.. يبحث طلاب الصف الثالث الثانوي وأولياء أمورهم عن تفاصيل تنسيق الكليات 2024، وذلك بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة وبدء تسجيل الرغبات في تنسيق الجامعات.

كل ما تريد معرفته عن تنسيق المرحلة الأولى 2024 وخطوات التسجيل في التنسيق الإلكتروني

وتنشر “الموجز" كل ما تريد معرفته عن تنسيق المرحلة الأولى 2024 ، وذلك بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة وبدء تسجيل الرغبات

وقد حددت وزارة التعليم العالي الحد الأدنى من تنسيق المرحلة الأولى 2024، وذلك للشعب الأدبية والعلمية (علوم ورياضة).

الحد الأدنى من تنسيق المرحلة الأولى 2024 :

تنسيق المرحلة الأولى 2024 .. الشعبة العلمية (علوم): 371 درجة فأكثر بنسبة 90.48%.



تنسيق المرحلة الأولى 2024 .. الشعبة الهندسية (رياضة): 357 درجة فأكثر بنسبة 87.07%.



تنسيق المرحلة الأولى 2024 .. الشعبة الأدبية: 280 درجة فأكثر بنسبة 68.29%.



إجمالي عدد الطلاب المتقدمين في تنسيق المرحلة الأولى 2024 هو 112,240 طالبًا وطالبة.



نتيجة تنسيق المرحلة الأولى

خطوات التسجيل في التنسيق الإلكتروني:

زيارة موقع التنسيق الإلكتروني: يمكن الوصول إلى الموقع عبر الرابط www.tansik.digital.gov.eg. تسجيل الرغبات: يقوم الطالب بإدخال رغباته بنفسه ويمكنه تعديلها عدة مرات خلال فترة التنسيق حتى إغلاق الموقع. التقديم عبر معامل الحاسبات: تتوفر الخدمة في معامل الحاسبات بالجامعات المصرية أو من خلال الكمبيوتر الشخصي المتصل بالإنترنت. مراجعة وطباعتها: يمكن للطالب مراجعة الرغبات وطباعتها لتفادي أي أخطاء.

مميزات التنسيق الإلكتروني:

سهولة الاستخدام: يوفر الراحة للطلاب وأولياء الأمور من خلال إتاحة التقديم عبر الإنترنت، مما يقلل من الزحام والتنقل.

مرونة التعديل: يمكن للطلاب تعديل رغباتهم عدة مرات خلال فترة التنسيق.

دقة البيانات: يتيح للطلاب تسجيل رغباتهم بدقة وتقليل الأخطاء في إدخال البيانات.

من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج تنسيق المرحلة الأولى بعد عدة أيام من غلق باب التسجيل، يليها بدء تنسيق المرحلة الثانية وفقًا للنتائج.

ويعد تنسيق الجامعات في مصر هو النظام الذي يتم من خلاله توزيع طلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة على الكليات والمعاهد المختلفة بناءً على مجاميعهم ونتائجهم. يتم تنسيق الجامعات بشكل إلكتروني عبر موقع التنسيق التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

مراحل تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات يتم على عدة مراحل، وتشمل:

المرحلة الأولى:

تبدأ بعد إعلان نتائج الثانوية العامة مباشرة.



تتضمن أعلى المجاميع، ويتم تحديد الحد الأدنى لكل شعبة (علمي علوم، علمي رياضة، أدبي).



يسجل الطلاب رغباتهم عبر الموقع الإلكتروني.

المرحلة الثانية:

تبدأ بعد انتهاء المرحلة الأولى وإعلان نتائجها.

تشمل الطلاب الذين لم يسجلوا في المرحلة الأولى أو الذين لم يقبلوا في أي كلية من اختياراتهم.

المرحلة الثالثة: