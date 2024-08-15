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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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أخبار التعليم

تعرف علي مؤشرات تنسيق حاسبات ومعلومات 2024

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

تنسيق حاسبات ومعلومات .. تنشر “الموجز” مؤشرات تنسيق كلية حاسبات ومعلومات لعام 2024 لم يتم الإعلان عنه بعد، ولكن بناءً على تنسيق العام الماضي 2023، يمكن للطلاب توقع الحد الأدنى المطلوب للقبول في هذه الكلية. 

ومن المقرر أن  تكون كلية الحاسبات والمعلومات متاحة لطلاب علمي علوم وعلمي رياضة خلال المرحلتين الأولى والثانية من التنسيق.

تنسيق حاسبات ومعلومات 2023 لشعبة علمي علوم:
 

  • تنسيق حاسبات ومعلومات 2023 لشعبة علمي علوم .. حاسبات ومعلومات سوهاج: 366.5 درجة
     
  • تنسيق حاسبات ومعلومات 2023 لشعبة علمي علوم .. حاسبات ومعلومات قنا: 365 درجة
     
  • تنسيق حاسبات ومعلومات 2023 لشعبة علمي علوم .. حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية: 364 درجة
     
  • تنسيق حاسبات ومعلومات 2023 لشعبة علمي علوم .. الذكاء الاصطناعي كفر الشيخ: 364 درجة
     
  • تنسيق حاسبات ومعلومات 2023 لشعبة علمي علوم .. حاسبات ومعلومات أسيوط: 363 درجة
     
  • تنسيق حاسبات ومعلومات 2023 لشعبة علمي علوم .. حاسبات ومعلومات المنصورة: 362 درجة
     
  • تنسيق حاسبات ومعلومات 2023 لشعبة علمي علوم .. حاسبات ومعلومات المنيا: 362 درجة
     
  • تنسيق حاسبات ومعلومات 2023 لشعبة علمي علوم .. حاسبات ومعلومات الأقصر: 361.5 درجة
     
  • تنسيق حاسبات ومعلومات 2023 لشعبة علمي علوم .. حاسبات ومعلومات كفر الشيخ: 361.5 درجة
     
  • تنسيق حاسبات ومعلومات 2023 لشعبة علمي علوم .. حاسبات ومعلومات الزقازيق: 361 درجة
     
  • تنسيق حاسبات ومعلومات 2023 لشعبة علمي علوم .. حاسبات ومعلومات دمياط: 361 درجة
     

تنسيق حاسبات ومعلومات 2023 لشعبة علمي رياضة:
 

  • تنسيق حاسبات ومعلومات 2023 لشعبة علمي رياضة .. حاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة: 347.5 درجة
     
  • تنسيق حاسبات ومعلومات 2023 لشعبة علمي رياضة .. حاسبات ومعلومات عين شمس: 345.5 درجة
     
  • تنسيق حاسبات ومعلومات 2023 لشعبة علمي رياضة .. حاسبات ومعلومات المنصورة: 343.5 درجة
     
  • تنسيق حاسبات ومعلومات 2023 لشعبة علمي رياضة .. حاسبات ومعلومات دمياط: 342.5 درجة
     
  • تنسيق حاسبات ومعلومات 2023 لشعبة علمي رياضة .. حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية: 341 درجة
     
  • تنسيق حاسبات ومعلومات 2023 لشعبة علمي رياضة .. حاسبات وذكاء اصطناعي حلوان: 341 درجة
     
  • تنسيق حاسبات ومعلومات 2023 لشعبة علمي رياضة .. حاسبات ومعلومات الزقازيق: 340.5 درجة
     
  • تنسيق حاسبات ومعلومات 2023 لشعبة علمي رياضة .. حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية: 340.5 درجة

من المتوقع أن تكون مؤشرات تنسيق 2024 مشابهة، مع اختلافات بسيطة بناءً على الطلب وعدد الطلاب المتقدمين.

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