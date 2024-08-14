تنسيق جامعة سيناء فرع العريش للعام الدراسي الجديد.. «دليل شامل للطلاب»

تنسيق جامعة سيناء فرع العريش للعام الدراسي الجديد.. أعلن مجلس الجامعات الخاصة والأهلية في مصر عن التنسيق الرسمي للجامعات الخاصة والأهلية للعام الدراسي 2024/2025، وذلك في بيان صدر يوم الإثنين، 12 أغسطس 2024 ، وقد شمل البيان تنسيق جميع الجامعات الخاصة، بما في ذلك جامعة سيناء فرع العريش، الذي يعتبر من المؤسسات التعليمية الرائدة في مصر.

جامعة سيناء رؤية أكاديمية مبتكرة

تُعد جامعة سيناء واحدة من الجامعات الخاصة التي تتميز بنظام أكاديمي حديث يهدف إلى تخريج جيل من الشباب المؤهلين بشكل متميز لسوق العمل، تتمتع الجامعة بسمعة طيبة بفضل تفوقها الأكاديمي وتوجهها نحو الابتكار والتميز في التعليم. تقع جامعة سيناء في موقعين متميزين، حيث يوجد الفرع الأول في مدينة العريش، بينما يقع الفرع الثاني في القنطرة.

تنسيق جامعة سيناء فرع العريش للعام الدراسي 2024/2025

أعلنت إدارة جامعة سيناء فرع العريش، بالتنسيق مع مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، عن الحدود الدنيا للقبول في الكليات المختلفة للعام الدراسي 2024/2025. وجاء التنسيق على النحو التالي:

- كلية طب الأسنان: الحد الأدنى للقبول هو 73% للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة أو الأزهرية، بينما يُشترط الحصول على 75% للطلاب الحاصلين على شهادات عربية أو أجنبية معادلة.

- كلية الصيدلة: تم تحديد الحد الأدنى للقبول بنسبة 68% للثانوية العامة والأزهرية، و66% للشهادات العربية والأجنبية المعادلة.

- كلية الهندسة: يجب على الطلاب الراغبين في الالتحاق بكلية الهندسة الحصول على 65% على الأقل للثانوية العامة والأزهرية، و63% للشهادات العربية والأجنبية.

- كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب: يتطلب القبول في هذه الكلية الحصول على 60% على الأقل سواء للثانوية العامة أو الأزهرية، وكذلك للشهادات العربية والأجنبية.

الفرص الأكاديمية والمستقبل المهني

تفتح جامعة سيناء فرع العريش أبوابها للطلاب من مختلف الخلفيات الأكاديمية، مما يوفر فرصًا كبيرة لاكتساب تعليم عالي الجودة في بيئة تعليمية متميزة، تقدم الجامعة مجموعة متنوعة من البرامج الأكاديمية التي تتيح للطلاب التخصص في المجالات التي تهمهم، مع تأهيلهم بشكل متكامل لسوق العمل المحلي والدولي.

بالإضافة إلى ذلك، توفر الجامعة للطلاب فرصًا للتعلم العملي والتدريب المهني، مما يعزز من قدراتهم ويجعلهم مؤهلين للمنافسة في السوق العمل العالمي. كل هذه العوامل تجعل من جامعة سيناء خيارًا مثاليًا للطلاب الباحثين عن تعليم عالي الجودة وفرص مهنية واعدة.

مع إعلان التنسيق، يبدأ الطلاب وأولياء الأمور في دراسة الخيارات المتاحة بعناية، ومقارنة الجامعات المختلفة من حيث التنسيق، الرسوم الدراسية، والمزايا التي تقدمها كل جامعة. إن اختيار جامعة سيناء فرع العريش يُعد خيارًا متميزًا للطلاب الطموحين الذين يسعون لتحقيق التفوق الأكاديمي والمهني.

ختامًا، يمثل تنسيق جامعة سيناء فرع العريش لعام 2024/2025 خطوة هامة نحو مستقبل تعليمي مشرق، حيث توفر الجامعة بيئة تعليمية متكاملة تجمع بين التفوق الأكاديمي والإعداد المهني الشامل.

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