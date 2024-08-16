تعرف على موعد نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2024 ادبي وعلمي

ينتظر الآلاف من طلاب وطالبات الثانوية العامة نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، ذلك يقوم عدد كبير من الطلاب بالبحث عن موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2024 ادبي وعلمي.



وأعلن مكتب التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد ، اليوم الجمعة، أن عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم في تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات والمعاهد عبر موقع التنسيق الإلكتروني للالتحاق بالعام الجامعي الجديد 2024/2025، بلغ حتى الآن 107 ألف طالب وطالبة.



ومن المقرر أن يغلق موقع تنسيق المرحلة الأولى ابليوم الجمعة 16 أغسطس الجاري في تمام الساعة السابعة مساءًا معلنًا من انتهاء التسجيل في المرحلة الأولى من تنسيق الالتحاق بالجامعات، لذلك شدد مكتب التنسيق على الطلاب سرعة الانتهاء من تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق.





موعد نتيجة تنسيق المرحلة الأولى





ومن المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2024 خلال 72 ساعة من إغلاق موعد التنسيق وتسجيل الرغبات المحدد، والذي ينتهى اليوم الجمعة 16 أغسطس الجاري في تمام الساعة الـ 7 مساءًا.



نتيجة تنسيق المرحلة الأولى



الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى 2024

ويوضح الموجز الحد الأدنى بالمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2024 كالتالي:



الشعبة العلمية 371 درجة فأكثر أي بنسبة 90.48 % فأكثر بإجمالي طلاب 23850.

الشعبة الهندسية 357 درجة فأكثر أي بنسبة 87.07% فأكثر بإجمالي طلاب 15355.

الشعبة الأدبية 280 درجة فأكثر أي بنسبة 68.29% فأكثر بإجمالي طلاب 73995.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي طلاب المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2024، 113200 طالب وطالبة.



موقع التنسيق الإلكتروني



ومن المقرر أن يتم توزيع الطلاب وفقًا لتجميع الجامعات في عدد من المجموعات بحسب الإدارات التعليمية، وعلى الطالب الالتزام باختيار الكليات الممكنة في قطاع ما من المجموعة (أ) قبل اختيار أي كليات أخرى من قطاع المجموعة (ب).

على الطالب الالتزام باختيار الكليات الممكنة من قطاع المجموعة (ب) أيضًا قبل البدء في أي اختيار من قطاع المجموعة (ج).



-مجموعة (أ) إجبارية: وهي الجامعة الأقرب للإدارة التعليمية التي حصل منها الطالب على الشهادة الثانوية، وقد تكون أكثر من جامعة في بعض الحالات، بسبب تواجد إدارته التعليمية في حيز متساوي من حيث المسافة بين الجامعتين.



-مجموعة (ب) إجبارية، بعد استكمال اختيارات الطالب في المنطقة (أ)، عدة جامعات تقع قرب حيز الإدارة التعليمية للطالب، ولا يوجد فرق في اختيار أي منها قبل الأخرى.