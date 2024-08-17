اعرف الخريطة الزمنية في نظام الثانوية العامة الجديد 2025 بعد التغيير.. تفاصيل

الخريطة الزمنية في نظام الثانوية العامة الجديد 2025.. بالتزامنا مع حلول العام الدراسي الجديد، يتساءل شريحة عريضة من أولياء الأمور والطلاب عن الخريطة الزمنية في نظام الثانوية العامة، من أجل التحضيرات التي ينتظرها الطلاب خلال الفترة المقبلة من التعليم، مع شراء جميع الأدوات والمسلتزمات الدراسية، والتي تشمل الزي المدرسي المقرر لكل تلميذ، بالإضافة لشراء الكتب الخارجية 2025.

العام الدراسي الجديد في مصر

في التقرير التالي، يرصد لكم موقع «الموجز»، أهم التفاصيل عن الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024-2025، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوراها في مختلف المجالات على مدار الساعة، وللمتابعة اضغط هنـــــــــــــــا.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024-2025



ترأس الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال الساعات الأخيرة اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، داخل مقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، من أجل استعراض المناقشات والتجديد في خطة العام الدراسي الجديد 2024-2025.



صرحت وزارة التربية والتعليم، بقيادة محمد عبداللطيف، بأنه تم تحديد مواعيد بدء العام الدراسي الجديد 2024-2025، وتم أيضا وضع موعد لامتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني، وجاءت المواعيد على النحو الآتي:

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الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024-2025

- يبدء العام الدراسي الجديد 2024-2025، يوم السبت 21 سبتمبر المقبل.

- تبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم 11 يناير 2025.

- تبدء إجازة منتصف العام الدراسي الجديد يوم 25 يناير 2025.

- تبدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجديد 2024-2025، في 8 فبراير القادم.

- تبدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية في 24 مايو 2025.

- تنطلق امتحانات الدبلومات الفنية في 31 مايو القادم.

- يبدء مارثون امتحانات الثانوية العامة 2025، في 14 يونيو المقبل.

من المقرر أن يبدأ الفصل الدراسي الأول الفصل الدراسي الأول: 21 سبتمبر 2024 - 23 يناير 2025، مع بدء امتحانات الفصل الأول: 11 يناير 2025، وأيضا سوف يتم بدء الفصل الدراسي الثاني: 8 فبراير 2025 - 5 يونيو 2025، وامتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية: 24 مايو 2025



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