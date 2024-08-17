تنسيق كلية التمريض العسكري لعام 2024.. «دليل القبول والشروط»

يُعد تنسيق كلية التمريض العسكري من الأمور البالغة الأهمية للطلاب الذين يتطلعون للانضمام إلى هذا التخصص الطبي المتخصص، تقدم كلية التمريض العسكري برامج دراسية متكاملة تجمع بين الأسس الطبية والتدريب العسكري، مما يتيح للخريجين فرص العمل في المؤسسات العسكرية والصحية، كما نقدم لكم في هذا التقرير تنسيق كلية التمريض العسكري لعام 2024، بالإضافة إلى شروط القبول والأوراق المطلوبة، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

تنسيق كلية التمريض العسكري

تنسيق كلية التمريض العسكري لعام 2024

تم تحديد تنسيق كلية التمريض العسكري في مختلف المحافظات على النحو التالي:

تنسيق محافظة القاهرة: الحد الأدنى للقبول هو 225 درجة.

تنسيق محافظة الإسكندرية: الحد الأدنى للقبول هو 218 درجة.

تنسيق محافظة دمياط: الحد الأدنى للقبول هو 205 درجة.

تنسيق محافظة الشرقية: الحد الأدنى للقبول هو 228 درجة.

تنسيق محافظة كفر الشيخ: الحد الأدنى للقبول هو 222 درجة.



شروط القبول في كلية التمريض العسكري 2024

تتضمن شروط القبول في كلية التمريض العسكري للعام 2024 ما يلي:

-الحد الأدنى للتنسيق: يجب على الطلاب تحقيق الدرجة المحددة للقبول حسب المحافظة.

-اجتياز الاختبارات: يجب على الطالب المقدم اجتياز جميع الاختبارات التي تحددها الكلية.

-اللياقة الصحية: يجب أن يكون الطالب بصحة جيدة ولائق طبيًا.

-الطول والوزن: يجب على الطالب المقدم أن يكون طول الطالب متناسبًا مع وزنه.

تنسيق كلية التمريض العسكري



-التخصص الدراسي: يجب على الطالبة المقدم أن يكون الطالب خريج الثانوية العامة قسم علمي علوم.

اللغة الإنجليزية: يتطلب الحصول على نسبة لا تقل عن 75% في مادة اللغة الإنجليزية.



الأوراق المطلوبة للتقديم بكلية التمريض العسكري 2024

لإكمال عملية التقديم، يجب على الطلاب تقديم الأوراق التالية:

-حافظة بلاستيكية.

-احضار أصل وصورة من بطاقة الرقم القومي (لمن تجاوز عمره 16 عامًا).

-نموذج جند 1 ونموذج 9 مختومين من التجنيد (للذكور).

-احضار فيش وتشبيه لولي الأمر والطالب.

أصل شهادة الثانوية العامة وثلاث نسخ منها.

-احضار أصل شهادة الميلاد وثلاث نسخ منها.

صورة البطاقة الشخصية للوالد أو الوالدة.

-احضار عدد 2 طابع مهن طبية ودمغة.

-احضار عدد 8 صور شخصية حديثة 4×6 بخلفية بيضاء.

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