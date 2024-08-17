بعد نظام الثانوية العامة الجديد 2025 لأزال المعلمون يكتبون رسائل التأبين والعزاء على موادهم الذين يعتقدون بأنها ألغيت نهائيًا، تداولت عدة منشورات للمعلمين لتحضيرات سناترهم لاستقبال طلاب الثانوية العامة ولكن قرارات وزير التربية والتعليم صدمتهم.

وتواصل “الموجز” مع الدكتور حسن شحاتة استاذ المناهج بجامعة عين شمس لمعرفة ما مصير المعلمين بعد تقليص المواد في نظام الثانوية العامة الجديد 2025.

قال شحاتة إن إعادة هيكلة نظام الثانوية العامة الجديد 2025 تهدف إلى تقليل العبء المعرفي على الطلاب، مما يسهم في إتقانهم لمهارات المواد المؤهلة للتعليم الجامعي، ويترتب على ذلك تقليل الاعتماد على الدروس الخصوصية.

تفاصيل نظام الثانوية العامة الجديد 2025

وأضاف شحاتة في تصريحات لـ “الموجز” أن هذه المواد لم تُحذف من مناهج نظام الثانوية العامة الجديد 2025، وإنما تم ترحيلها إلى صفوف دراسية أخرى، هذا التوجه الجديد جاء بناءً على دراسة مناهج المرحلة الثانوية على المستوى الدولي، بهدف ملاءمة عدد المواد الدراسية مع عدد الحصص الأسبوعية.

استاذ المنهج بجامعة عين شمس

أهمية نظام الثانوية العامة الجديد 2025

وأشار إلى أن نظام الثانوية العامة الجديد 2025 يعود بالفائدة على الطلاب وتعزيز فهمهم للمواد الأساسية، ويفيد الأهل بتقليل الاحتياج للدروس الخصوصية، ويساعد المعلمين على التركيز على التدريس دون الضغط الناتج عن نقص عدد المعلمين المؤهلين.

وزير التربية والتعليم

قرارات وزير التربية والتعليم بشأن النظام الجديد

دمج المواد العلمية: تم دمج مناهج الكيمياء والفيزياء والأحياء في مادة جديدة تحت اسم "العلوم المتكاملة"، بهدف تبسيط الدراسة وتقديم محتوى أكثر شمولية.

استبعاد مواد من المجموع: تم استبعاد مواد اللغة الأجنبية الثانية، الجيولوجيا، وعلم النفس من المجموع الكلي، مما يمنح الطلاب فرصة أكبر للتركيز على المواد الأساسية المؤثرة على درجاتهم النهائية.

تعديل مواد الصف الأول الثانوي: سيتم تقليل عدد مواد الصف الأول الثانوي إلى ست مواد بدلاً من عشرة، مع إلغاء مادة الجغرافيا لتُدرس فقط في الشعبة الأدبية بالصف الثاني الثانوي.

تقليص مواد الصف الثاني الثانوي: سيتم تدريس ست مواد فقط في الصف الثاني الثانوي بدلاً من ثمانية، حيث سيتم تخصيص المواد وفقًا للشعبة العلمية أو الأدبية.

تحديد مواد الصف الثالث الثانوي: في شعبة العلمي علوم، سيتم تدريس خمس مواد رئيسية: اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، الأحياء، الكيمياء، والفيزياء، مع تحويل اللغة الأجنبية الثانية والجيولوجيا إلى مواد نجاح ورسوب. في شعبة العلمي رياضيات، سيتم تدريس خمس مواد أيضًا، مع تحويل اللغة الأجنبية الثانية إلى مادة نجاح ورسوب.

بالنسبة للشعبة الأدبية، سيدرس الطلاب خمس مواد رئيسية، مع اعتبار اللغة الأجنبية الثانية وعلم النفس مواد نجاح ورسوب خارج المجموع.

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