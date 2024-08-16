تعرف على موعد امتحانات الثانوية العامة 2025

موعد امتحانات الثانوية العامة 2025 .. أعلنت وزارة التربية والتعليم في مصر عن تفاصيل العام الدراسي الجديد 2024/2025، مشيرة إلى أن عدد أيام الدراسة الفعلية سيكون 203 أيام، موزعة على 106 أيام في الفصل الدراسي الأول و97 يوماً في الفصل الدراسي الثاني، بعد استبعاد أيام الجمع والإجازات الرسمية.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2025

وأكدت مصادر في وزارة التربية والتعليم لـ الموجز أن إجازة يوم السبت لم تُلغى، وستظل الدراسة لمدة 6 أيام في الأسبوع، مع إمكانية تعديل الجدول حسب ظروف كل إدارة تعليمية حيث تضمن إعلان الوزارة موعد امتحانات الثانوية العامة 2025.

أوضح محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن العام الدراسي الجديد سيبدأ في المدارس الرسمية والخاصة في 21 سبتمبر 2024، ويستمر حتى 5 يونيو 2025، بمجموع 35 أسبوعًا. سيتم توزيع المناهج على فصلين دراسيين. يبدأ الفصل الدراسي الأول في 21 سبتمبر 2024 وينتهي في 23 يناير 2025، بينما يبدأ الفصل الدراسي الثاني في 8 فبراير 2025 وينتهي في 5 يونيو 2025.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2025

بالإضافة إلى ذلك، ستبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول في 11 يناير 2025، بينما تبدأ امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية في 24 مايو 2025، وامتحانات الدبلومات الفنية في 31 مايو 2025. أما موعد امتحانات الثانوية العامة 2025 ، فستبدأ في 14 يونيو 2025.

وتبدأ إجازة نصف العام في 25 يناير 2025 وتستمر حتى 6 فبراير 2025، وتشمل جميع مراحل التعليم المختلفة في المدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.

في إطار جهود تطوير التعليم في مصر، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن خطة شاملة لتطوير مرحلة الثانوية العامة ابتداءً من العام الدراسي 2024/2025. يهدف هذا التطوير إلى تخفيف العبء المعرفي على الطلاب وتقديم مناهج متكاملة تركز على الفهم والتطبيق بدلاً من الحفظ والتلقين.

أهم ملامح تطوير الثانوية العامة:

إعادة تصميم المناهج:

تم إعادة تصميم المحتوى العلمي والمعرفي لصفوف المرحلة الثانوية بشكل متوازن.

في الصف الأول الثانوي، يدرس الطلاب 6 مواد بدلاً من 10، مع جعل اللغة الأجنبية الثانية مادة نجاح ورسوب خارج المجموع. تم دمج مادتي الكيمياء والفيزياء في منهج واحد يُسمى "العلوم المتكاملة".

في الصف الثاني الثانوي، ستشمل المواد الدراسية للعلمي مواد مثل الرياضيات والأحياء والكيمياء والفيزياء. أما الأدبي، فيدرس مواد مثل التاريخ والجغرافيا وعلم النفس والرياضيات.

في الصف الثالث الثانوي، أصبحت اللغة الأجنبية الثانية، ومادة الجيولوجيا وعلوم البيئة (في شعبة العلمي علوم) من مواد النجاح والرسوب غير المضافة للمجموع. كما تم دمج الرياضيات في مادة واحدة.

تخفيف العبء الدراسي:

تم تقليل عدد المواد الدراسية التي يدرسها الطلاب في كل صف، بهدف تخفيف العبء عن الطلاب.

تم إلغاء بعض المواد مثل الجغرافيا في الصف الأول الثانوي وجعلها مادة تخصص للشعبة الأدبية في الصف الثاني.

مراعاة نواتج التعلم:

استندت التعديلات إلى قواعد علمية، حيث تمت مراجعة المحتوى من قبل خبراء متخصصين لضمان عدم تكرار المحتوى وتحقيق المخرجات التعليمية المطلوبة.

استطلاع آراء المجتمع التعليمي:

تم إجراء حوار مجتمعي مع مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك المعلمين ومديري الإدارات التعليمية والخبراء، لضمان توافق التعديلات مع احتياجات الطلاب والمجتمع.

التركيز على المواد الأساسية:

تم التركيز على المواد الأساسية في كل شعبة من شعب الثانوية العامة، مع تقديم الدعم اللازم للطلاب في المواد الأكثر أهمية لمستقبلهم الأكاديمي والمهني.

أهداف التطوير:

يهدف هذا التطوير إلى تحسين جودة التعليم الثانوي في مصر، بحيث يصبح أكثر توافقًا مع متطلبات سوق العمل والجامعات، وأقل اعتمادًا على الحفظ وأشد تركيزًا على الفهم والمهارات التطبيقية.

التنفيذ:

من المقرر أن يبدأ تنفيذ هذه التعديلات مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2024/2025، وستتم متابعة أثر هذه التغييرات على الطلاب والمعلمين لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.