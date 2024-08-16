تنسيق الجامعات 2025.. عدد طلاب كلية الهندسة حكومي للعام الدراسي الجديد

يسعى طلاب وطالبات الشعبة العلمية رياضيات لمعرفة عدد المقاعد المتاحة في كليات الهندسة الحكومية على مستوى الجمهورية للعام الدراسي 2024، هذا الأمر يكتسب أهمية خاصة في ظل الإجراءات التي اتخذتها نقابة المهندسين في محاولة لتقليل أعداد المقبولين في كليات الهندسة قبل إعلان نتيجة تنسيق الكليات لعام 2024.

عدد طلاب كليات الهندسة الحكومية لعام 2024:

نقابة المهندسين تسعى جاهدة للحد من عدد الطلاب الملتحقين بكليات الهندسة في الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد الهندسية خلال العام الدراسي الجديد، وتهدف النقابة إلى ألا يزيد عدد المقبولين في كليات الهندسة الحكومية لعام 2024 على 22,500 طالب، وتأتي هذه الخطوة في ضوء عدم حاجة سوق العمل لأعداد أكبر من هذا الرقم.

مؤتمر لمناقشة التعليم الهندسي:

من المقرر أن تعقد النقابة مؤتمرًا في مقرها يوم 18 أغسطس الجاري لمناقشة كافة الأمور المتعلقة بالتعليم الهندسي، وذلك تزامنًا مع بدء إجراءات تنسيق الثانوية العامة. خلال المؤتمر، ستقدم النقابة مذكرة توضح أسباب تفضيلها حصر عدد المقبولين في كليات الهندسة للعام الدراسي 2024-2025 على 22,500 طالب فقط في الجامعات والمعاهد الهندسية، سواء كانت حكومية، خاصة، أو أهلية.

تنسيق كليات الهندسة بالجامعات الحكومية 2025

تحديد الحد الأدنى للقبول في كليات الهندسة 2025

من جانبها، حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الحد الأدنى للالتحاق بكليات الهندسة والحاسبات والمعلومات وجميع الكليات التي تقبل طلاب الشعبة الهندسية في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2024، وقد جاء الحد الأدنى للشعبة الهندسية 357 درجة، بما يعادل 87.07%. ومن المتوقع أن يُسمح لـ 15,355 طالبًا من طلاب الشعبة العلمية رياضيات بالتسجيل في المرحلة الأولى.

الفرص المتاحة في كليات الهندسة 2025

وفقًا لشرائح نتائج الثانوية العامة، يُسمح لـ 15,355 طالبًا بالتسجيل في المرحلة الأولى من التنسيق. ومع ثبات عدد المقاعد المتاحة في كليات الهندسة بالجامعات الحكومية، والذي يقارب 20,000 طالب، يتضح أن الفرصة ستكون متاحة لطلاب الشعبة العلمية رياضيات للالتحاق بكليات الهندسة والحاسبات والمعلومات والتخطيط العمراني، التي تقترب طاقتها الاستيعابية من 26,000 طالب.

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