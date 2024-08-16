تعرف علي موعد ظهور نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2024

المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2024 .. مع اقتراب انتهاء فترة تسجيل الرغبات في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2024 ، يبحث العديد من الطلاب وأولياء الأمور عن موعد إعلان نتيجة التنسيق. سيتم غلق باب التسجيل اليوم الجمعة، 16 أغسطس 2024، بعد أن تم فتح موقع التنسيق الإلكتروني يوم الإثنين الماضي.

وتنشر الموجز تقريرا عن المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2024

الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى 2024:

المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2024 .. شعبة علمي علوم : الحد الأدنى 371 درجة بنسبة 90.48%، بإجمالي 23,850 طالبًا.



المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2024 .. شعبة علمي علوم : الحد الأدنى 371 درجة بنسبة 90.48%، بإجمالي 23,850 طالبًا. المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2024 .. الشعبة الهندسية : الحد الأدنى 357 درجة بنسبة 87.07%، بإجمالي 15,355 طالبًا.



الشعبة الهندسية : الحد الأدنى 357 درجة بنسبة 87.07%، بإجمالي 15,355 طالبًا. المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2024 .. الشعبة الأدبية: الحد الأدنى 280 درجة بنسبة 68.29%، بإجمالي 73,995 طالبًا.

بذلك يكون إجمالي عدد الطلاب فيالمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2024 هو 113,200 من جميع الشعب.

موعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2024 :

من المتوقع أن يتم إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى بعد غلق باب التسجيل بـ 72 ساعة، أي بعد عدة أيام من يوم الجمعة. من المحتمل أن تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي النتيجة في مؤتمر صحفي بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

موعد بدء تنسيق المرحلة الثانية 2024:

من المتوقع أن يعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن موعد بدء تنسيق المرحلة الثانية ومؤشرات القبول في المؤتمر الصحفي الذي سيتم فيه إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى.

رابط الحصول على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2024 :

يمكن للطلاب الحصول على نتيجة التنسيق فور إعلانها عبر زيارة الرابط هنا.

خطوات الحصول على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2024 :

