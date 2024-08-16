هتقبض 1000 جنيه كل شهر.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2024

منحة العمالة غير المنتظمة 2024 من أبز الملفات التي توليها الحكومة المصرية اهتمامًا كبيرًا، في إطار تقديم الدعم للفئات الأولى بالرعاية لمساعدتهم على توفير الحياة الكريمة ومواجهة ظروف الحياة الصعبة.

وخلال الفترة الماضية، تزايدت عمليات البحث على شبكة الانترنت عن منحة العمالة غير المنتظمة 2024، وهو ما يستعرض الموجز تفاصيله في السطور القادمة.

قيمة منحة العمالة غير المنتظمة 2024

يذكر أن العمالة الغير منتظمة هي منحة شهرية تقدّمها الحكومة للعمالة المنتظمة، وغير العاملين بعقود عمل مستقرة، وتكون بقيمة 1000 جنيه شهريًا.

فئات تستحق منحة العمالة غير المنتظمة 2024

وتٌصرف منحة العمالة غير المنتظمة 2024 لمجموعة من الفئات هي :

صغار العمال وعمال التراحيل الذين يعملون لحسابهم الخاص على سبيل المثال: موزعو الصحف والباعة المتجولين والحرفيين.

الأشخاص الذين يعملون بتحفيظ القرآن الكريم.

خدم المنازل أو الأفراد الذين يعملون في حكمهم.

المرتلون وغيرهم من الأشخاص الذين يعملون في الكنيسة.

العمال غير الثابتين في الزراعة.

العمال ضمن مشروعات تربية الدواجن والمواشي.

إضافة إلى العاملين في المناحل.

الأفراد الذين يحيزون الأراضي الزراعية بشرط أن تكون نسبة الحيازة أقل من فدان سواءً أكان المتقدم مالكًا للأرض أو مستأجرًا لها.

عمال المشروعات المتوسطة والصغيرة.

الأوراق المطلوبة لتسجيل منحة العمالة الغير منتظمة 2024

صورة من بطاقه الرقم القومي للمتقدم، على أن تكون سارية وقت التقديم.

مستند يثبت عدم حصول المتقدم على دخل ثابت.

شهادة ميلاد للمتقدم بشرط أن تكون مميكنة.

مستند لجميع البيانات الخاصة بهم.

طلب اشتراك للعاملين للقطاع الخاص.

شروط الحصول على منحة العمالة الغير منتظمة 2024

الدخول إلى موقع وزارة القوى العاملة من هنـــا.

اختيار تسجيل القوى العاملة.

اختيار بيانات العمالة غير المنتظمة من الصفحة الرئيسية.

تسجيل الدخول من خلال كتابة رقمك القومي وكلمة المرور.

انقر فوق تسجيل الدخول لأول مرة إذا كنت لا تمتلك حسابًا ضمن الموقع.

سجل المعلومات المطلوبة منك لإنشاء الحساب.

حدد الجنس والحالة الاجتماعية والعنوان المسجل على البطاقة الشخصية.

حدد قيمة دخلك الشهري.

ارفق صور بطاقة الرقم القومي من جميع الاتجاهات.

حدد موقف التأمين في تسجيل العمالة الغير منتظمة.

إظهار حالة التجنيد.

سجل رقم هاتفك المحمول.

يتم رفع الطلب إلى الجهات المعنية لمراجعته ودراسته.

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