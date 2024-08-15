حقيقة إلغاء الفلسفة والمنطق وبعض المواد الأخرى من نظام الثانوية العامة الجديد 2025

تداولت عدة منشورات حول إلغاء بعض المواد من نظام الثانوية العامة الجديد 2025 خاصة بعد القرارات الأخير التي أعلنها وزير التربية والتعليم خلال مؤتمر رئيس الوزراء بالأمس عن تقليص مواد الثانوية العامة خلال العام المقبل.

نظام الثانوية العامة الجديد

لم يعلن وزير التربية والتعليم ‘ن إلغاء بعض المواد من نظام الثانوية العامة الجديد 2025 ولكن رصد “الموجز” عدة منشورات للمعلمين وكأنها رسائل يودعون فيها موادهم التي يزعمون بأنها ملغية وغير موجودة وأصبحت مهمشة.

نظام الثانوية العامة الجديد 2025

وبعد انتشار إشاعات إلغاء بعض المواد من نظام الثانوية العامة الجديد 2025 وتهمشها تواصلت “الموجز” مع الدكتور تامر شوقي استاذ علم النفس والتقويم التربوي بجامعة عين شمس حول ما تداول من المعلمين متسائلين في منشوراتهم عن مصيرهم بعد إلغاء موادهم.

حقيقية إلغاء بعض المواد من نظام الثانوية العامة الجديد

قال الدكتور تامر شوقي استاذ علم النفس والتقويم التربوي بجامعة عين شمس إن ما تداولوا بعض المعلمين حول إلغاء بعض المواد من نظام الثانوية العامة الجديد غير صحيح، مشيرًا إلى أن هذه الإشاعات بعضها من المعلمين الذين كانوا يستنزفون أموال الطلاب وأولياء الأمور في الدروس الخصوصية والسناتر.

وأضاف شوقي في تصريحات خاصة لـ “الموجز” أن مادة الفلسفة والمنطق لم تلغى من المجموع كما تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأنها تدرس في الصف الأول الثانوي، أما مادة علم النفس أصبحت داخل المجموع في الصف الثاني الثانوي وخارج المجموع في الصف الثالث الثانوي.

نظام الثانوية العامة الجديد 2025

وأشار إلى أن هذه الضجة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول إشاعات إلغاء بعض مواد الثانوية العامة هي صادرة من أباطرة الدروس الخصوصية وأصحاب الكتب الخارجية.

القرارات الرسمية بشأن تقليص مواد الثانوية العامة العام المقبل

دمج المواد العلمية: تم دمج مناهج الكيمياء والفيزياء والأحياء في مادة جديدة تحت اسم "العلوم المتكاملة"، بهدف تسهيل الدراسة على الطلاب وتقديم محتوى أكثر شمولية.

استبعاد مواد من المجموع: أصبحت مواد اللغة الأجنبية الثانية والجيولوجيا وعلم النفس خارج المجموع الكلي، مما يمنح الطلاب فرصة أكبر للتركيز على المواد الأساسية التي تؤثر على درجاتهم النهائية.

تعديل مواد الصف الأول الثانوي: ستقلل مواد الصف الأول الثانوي إلى ست مواد بدلاً من عشرة. كما تم إلغاء مادة الجغرافيا من هذا الصف، على أن تُدرس فقط في الشعبة الأدبية في الصف الثاني الثانوي.

تقليص مواد الصف الثاني الثانوي: سيتم تدريس ست مواد فقط في الصف الثاني الثانوي بدلاً من ثمانية، مع تخصيص المواد وفقًا للشعبة العلمية أو الأدبية.

تحديد مواد الصف الثالث الثانوي: سيتم تدريس خمس مواد رئيسية فقط في شعبة العلمي علوم، وهي اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، الأحياء، الكيمياء، والفيزياء. فيما ستصبح اللغة الأجنبية الثانية والجيولوجيا مواد نجاح ورسوب.

أما في شعبة العلمي رياضيات، فستدرس خمس مواد أيضًا، مع تحويل اللغة الأجنبية الثانية إلى مادة نجاح ورسوب.، بالنسبة للشعبة الأدبية، سيدرس الطلاب خمس مواد رئيسية، مع اعتبار اللغة الأجنبية الثانية وعلم النفس مواد نجاح ورسوب خارج المجموع.

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