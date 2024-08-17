لمعرفة النتيجة.. رابط موقع التحويل الإلكتروني بين المدارس 2024

يبحث الطلاب وأولياء الأمور عن موقع التحويل الإلكتروني بين المدارس 2024 الجيزة للاستعلام عن نتيجة القبول بالمداررس بعد إغلاق باب التحويلات إلكترونيًا والتي من المقرر أن تعلن مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

يستعرض "الموجز" جميع التفاصيل المتعلقة عن موقع التحويل الإلكتروني بين المدارس 2024 الجيزة بما في ذلك خطوات التسجيل وآلية تقديم الطلبات، و يشمل ذلك المعلومات حول كيفية الوصول إلى الموقع الرسمي للمديرية إعلان عن نتائج التحويلات.

موقع التحويل الإلكتروني بين المدارس 2024 الجيزة

موقع التحويل الإلكتروني بين المدارس 2024 الجيزة

يمكنك الاستعلام عن نتيجة التحويلات بين المدارس عبر موقع التحويل الإلكتروني بين المدارس 2024 الجيزة حيث انتهت فترة التسجيل في التحويلات بين المدارس يوم الخميس الماضي 15 أغسطس 2024.

موعد إعلان نتيجة التحويل بين المدارس 2024

من المقرر الكشف عن نتيجة التحويل بين المدارس المرحلة الأولى 20 أغسطس 2024، يليه المرحلة الثانية في 5 سبتمبر 2024، ثم المرحلة الثالثة 20 سبتمبر 2024، ومن المقرر إعلان نتائج التحويلات بين المدارس ضمن نفس الإدارة في 20 أغسطس 2024، بينما ستُعلن نتائج التحويلات بين المدارس خارج الإدارة في 1 سبتمبر 2024.

موقع التحويل الإلكتروني بين المدارس 2024 الجيزة

رابط موقع التحويل الإلكتروني بين المدارس 2024 الجيزة

يمكنك الاستعلام عن نتيجة التحويل بين المدارس يوم 20 أغسطس 2024 من خلال موقع التحويل الإلكتروني بين المدارس 2024 من خلال الذي الرابط الرسمي من هنــــــــــــــــــــــا

خطوات التسجيل في طلب التحويل بين المدارس

قم بزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالجيزة

اختر قسم "التحويلات المدرسية".

اضغط على "استمارة طلب تحويل".

قم بملء الاستمارة بالمعلومات التالية:

الاسم الكامل للطالب

الرقم القومي للطالب

النوع

تاريخ الميلاد

محافظة الإقامة

العنوان

رقم الهاتف الثابت

رقم الهاتف المحمول

نوع التحويل المطلوب

تفاصيل الجهة المراد التحويل منها، والتي تشمل: المحافظة، الإدارة التعليمية، التبعية، المدرسة الحالية، الصف المنقول إليه الطالب، ومجموع الطالب.

ضوابط وشروط التحويل بين المدارس بالجيزة

التحويلات تتم إلكترونيًا فقط عبر الموقع الرسمي للمديرية، ويشمل ذلك جميع مراحل التعليم\

الرسمية، باستثناء التعليم الخاص والتعليم الفني.

مسؤولية صحة البيانات تقع على ولي الأمر.

استمارة الرغبات غير نهائية إلا بعد تنسيق اللجنة المعنية.

لا يمكن تقديم طلب تحويل أكثر من مرة. يمكن تعديل البيانات خلال فترة التسجيل.

يجب سداد 100 جنيه غير قابلة للاسترداد عبر منافذ فورى بعد تأكيد الطلب.

نتائج التحويلات تُعلن على مرحلتين: في أغسطس وسبتمبر. متابعة النتائج مسؤولية ولي الأمر.

في حالة قبول الطلب، يجب تقديم الأوراق المطلوبة للإدارة التعليمية خلال 15 يومًا من إعلان النتيجة.

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