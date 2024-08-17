يبحث الطلاب عن قائمة اسماء المواد التي لا تضاف للمجموع في الثانوية العامة 2025 بعد تطبيق نظام الثانوية العامة الجديد 2024 للعام المقبل حيث يشهد النظام التعليمي تغييرات ملحوظة تتعلق بالمواد الدراسية التي لا تُضاف إلى المجموع الكلي.

ويستعرض “الموجز” كافة التفاصيل عن قائمة اسماء المواد التي لا تضاف للمجموع في الثانوية العامة 2025 في النظام الجديد والذي سيبدأ طلاب الصف الأول والثاني والثالث الثانوي بتطبيق خلال بدابة العام الجديد.

قائمة اسماء المواد التي لا تضاف للمجموع في الثانوية العامة 2025

في نظام الثانوية العامة الجديد 2025، أعلن وزير التربية والتعليم استبعاد بعض المواد من المجموع الكلي للدرجات، لذلك إليك قائمة اسماء المواد التي لا تضاف للمجموع في الثانوية العامة 2025 في النظام الجديد وهي كالتالي:

قائمة اسماء المواد التي لا تضاف للمجموع في الثانوية العامة 2025 اللغة الأجنبية الثانية: استبعادها من المجموع في جميع الشعب الدراسية، بما في ذلك الشعبة العلمية، الرياضية، والأدبية.

قائمة اسماء المواد التي لا تضاف للمجموع في الثانوية العامة 2025

علم النفس: في الشعبة الأدبية، أصبحت مادة علم النفس من المواد التي لا تُضاف إلى المجموع، وتُعتبر مادة نجاح ورسوب في الصف الثالث الثانوي أما في الصف الثاني الثانوي تضاف للمجموع.

الجيولوجيا وعلوم البيئة: في شعبة العلمي علوم، تم استبعاد هذه المادة من المجموع، لتكون أيضًا مادة نجاح ورسوب.

قائمة اسماء المواد التي لا تضاف للمجموع في الثانوية العامة 2025

تعديل المجموع الكلي لدرجات الثانوية العامة 2025

بموجب النظام الجديد، تم تعديل المجموع الكلي لدرجات الثانوية العامة 2025 ليصبح 320 درجة، بعد أن كان 410 درجات في الأنظمة السابقة. تعكس هذه التعديلات إعادة هيكلة شاملة للمواد الدراسية، وتهدف إلى تبسيط النظام وتعزيز فعالية النتائج التعليمية.

ابتداءً من العام الدراسي الجديد، سيستهدف الطلاب تحقيق مجموع 320 درجة في الثانوية العامة، بعد تقليص المجموع الإجمالي بمقدار 90 درجة. جاء هذا التغيير في إطار تعديل توزيع الدرجات بين المواد الدراسية، بما يسهم في تحقيق توازن أفضل وتعزيز جودة تقييم الطلاب.

قرارات نظام الثانوية العامة الجديد 2025

دمج المواد العلمية: تم دمج الكيمياء والفيزياء والأحياء في مادة واحدة تحت اسم "العلوم المتكاملة"، لتبسيط الدراسة وتقديم محتوى شامل.

استبعاد مواد من المجموع: تم استبعاد مواد اللغة الأجنبية الثانية، الجيولوجيا، وعلم النفس من المجموع الكلي، مما يسمح للطلاب بالتركيز على المواد الأساسية.

تعديل مواد الصف الأول الثانوي: تقليل عدد المواد إلى ست بدلاً من عشرة، مع إلغاء مادة الجغرافيا التي ستدرس فقط في الشعبة الأدبية بالصف الثاني الثانوي.

تقليص مواد الصف الثاني الثانوي: تدريس ست مواد فقط بدلاً من ثمانية، مع تخصيص المواد وفقًا للشعبة العلمية أو الأدبية.

تحديد مواد الصف الثالث الثانوي: في شعبة العلمي علوم، سيدرس الطلاب خمس مواد رئيسية، بينما في شعبة العلمي رياضيات، ستظل اللغة الأجنبية الثانية مادة نجاح ورسوب. في الشعبة الأدبية، ستضاف مواد جديدة خارج المجموع الكلي

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