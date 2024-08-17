بعد النظام الجديد.. تفاصيل المجموع الكلي لدرجات الثانوية العامة 2025

يتساءل الطلاب وأولياء الأمور عن المجموع الكلي لدرجات الثانوية العامة 2025 بعد إعلان وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف عن تعديلات هامة في نظام الثانوية العامة الجديد 2025، من أبرزها تغيير المجموع الكلي للدرجات.

ويستعرض “الموجز” تفاصيل المجموع الكلي لدرجات الثانوية العامة 2025 و التعديلات الجديدة التي حدثت في نظام الثانوية العامة الجديد، ويأتي ذلك في إطار سعي الوزارة لتحسين جودة التعليم وضبط نظام التقييم بما يتماشى مع التوجهات التعليمية الحديثة.

المجموع الكلي لدرجات الثانوية العامة 2025

تفاصيل المجموع الكلي لدرجات الثانوية العامة 2025

وفقًا للنظام الجديد تم تقليص المجموع الكلي لدرجات الثانوية العامة 2025 إلى 320 درجة بدلاً من 410 درجات، وهو ما يعكس إعادة هيكلة محتوى المواد الدراسية وتبسيط النظام بشكل يهدف إلى تحقيق نتائج تعليمية أكثر فعالية.

توزيع درجات الثانوية العامة 2025

وبدءًا من العام الجديد سيبدأ الطلاب التركيز والدراسة للحصول على المجموع الكلي لدرجات الثانوية العامة 2025 والذي يصل إلى 320 درجة حيث عمل نظام تقليص مواد الثانوية العامة الجديد على انخفاض المجموع 90 درجة لذلك ننشر لك توزيع درجات الثانوية العامة 2025 وهي كالتالي:

المجموع الكلي لدرجات الثانوية العامة 2025

مجموع درجات الثانوية العامة علمي علوم

اللغة العربية: 80 درجة

اللغة الأجنبية الأولى: 60 درجة

الأحياء: 60 درجة

الفيزياء: 60 درجة

الكيمياء: 60 درجة

المجموع الكلي: 320 درج ة

المجموع الكلي للثانويه العامة أدبي

اللغة العربية: 80 درجة

اللغة الأجنبية الأولى: 60 درجة

التاريخ: 60 درجة\

الجغرافيا: 60 درجة

الإحصاء: 60 درجة

المجموع الكلي للثانوية العامة علمي رياضة

اللغة العربية: 80 درجة

اللغة الأجنبية الأولى: 60 درجة

الرياضيات: 60 درجة

الكيمياء: 60 درجة

الفيزياء: 60 درجة

تعديلات نظام الثانوية العامة الجديد 2025

تحديد مواد الصف الثالث الثانوي في نظام الثانوية العامة الجديد 2025: في شعبة علمي علوم، سيتناول الطلاب خمس مواد رئيسية: اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، الأحياء، الكيمياء، والفيزياء، بينما ستُعتبر اللغة الأجنبية الثانية والجيولوجيا مواد نجاح ورسوب غير مضافة للمجموع.

في شعبة علمي رياضيات، سيدرس الطلاب خمس مواد أيضًا، مع اعتبار اللغة الأجنبية الثانية مادة نجاح ورسوب.

أما في الشعبة الأدبية، فسيقوم الطلاب بدراسة خمس مواد أساسية، مع استبعاد اللغة الأجنبية الثانية وعلم النفس من المجموع، ليصبحا مواد نجاح ورسوب فقط.

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