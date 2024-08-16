كل ما تريد معرفته عن الثانوية العامة الجديدة في مصر بداية من العام الدراسي 2024/2025

تنشر “الموجز” تقريرا عن الثانوية العامة الجديدة في مصر بداية من العام الدراسي 2024/2025

وفي إطار خطة وزارة التربية والتعليم لتطوير التعليم في مصر، أعلن محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، عن تعديلات هامة في نظام الثانوية العامة الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ في العام الدراسي الجديد 2024/2025، والذي يبدأ في 21 سبتمبر المقبل.

التغييرات في الصف الأول الثانوي ضمن الثانوية العامة الجديدة :

تقليص عدد المواد:

سيقوم طلاب الصف الأول الثانوي ضمن الثانوية العامة الجديدة بدراسة 6 مواد بدلاً من 10. المواد الجديدة تشمل:

اللغة العربية

اللغة الأجنبية الأولى

التاريخ

الرياضيات

العلوم المتكاملة (بدلاً من الكيمياء والفيزياء)

الفلسفة والمنطق

ستصبح اللغة الأجنبية الثانية مادة نجاح ورسوب خارج المجموع.

مادة الجغرافيا ستلغى في الصف الأول الثانوي ضمن الثانوية العامة الجديدة وتصبح مادة تخصص في السنة التالية للشعبة الأدبية.

إعادة تصميم المحتوى:

تم إعادة تصميم المناهج وفقاً لقواعد علمية وبمراجعة خبراء متخصصين.



شملت عملية التطوير حواراً مجتمعياً مع خبراء ومعلمين ومديري إدارات تعليمية ومجلس الأمناء وأولياء الأمور.

التعديلات في الصف الثاني الثانوي:

تبسيط المواد الدراسية:

سيتم تدريس 6 مواد بدلاً من 8، لتشمل:



للشعبة العلمية: اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، الرياضيات، الأحياء، الكيمياء، الفيزياء.

للشعبة الأدبية: اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، التاريخ، الجغرافيا، علم النفس، الرياضيات.



تعديلات على الرياضيات:

سيتم دمج مواد الرياضيات لتصبح مادة واحدة.

التعديلات في الصف الثالث الثانوي:

تعديلات على المواد الدراسية:

في شعبة العلمي علوم: سيدرس الطلاب 5 مواد بدلاً من 7، وهي: اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، الأحياء، الكيمياء، الفيزياء.



في شعبة العلمي رياضيات: سيدرس الطلاب 5 مواد بدلاً من 7، وهي: اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، الرياضيات، الكيمياء، الفيزياء.

تغييرات في مواد النجاح والرسوب:

في شعبة العلمي علوم، تصبح اللغة الأجنبية الثانية والجيولوجيا وعلوم البيئة مواد نجاح ورسوب غير مضافة للمجموع.



في شعبة العلمي رياضيات، تصبح اللغة الأجنبية الثانية مادة نجاح ورسوب خارج المجموع.

أهداف التعديلات:

تخفيف العبء الدراسي على الطلاب.

تحسين جودة التعليم من خلال تقليل تكرار المحتوى.

تعزيز الفهم العميق بدلاً من الكم المعرفي.

تسعى وزارة التربية والتعليم من خلال هذه التعديلات إلى تحقيق توازن بين متطلبات المنهج الدراسي وراحة الطلاب، مع مراعاة تطوير النظام التعليمي ليواكب أحدث المناهج والتقنيات التعليمية.