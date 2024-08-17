موعد تنسيق المرحلة الثالثة الثانوية العامة 2024 .. «كليات ومعاهد»

بعد إعلان قرار نتائج الثانوية العامة 2024، واصل العديد من الطلاب الذين حصلوا على مجموع ما بين 50% و55% البحث عن الكليات والتقنيات الحديثة في تنسيق المرحلة الثالثة وتحديدًا، حدد الطلاب الشعبة العلمية الذين كانوا يطمحون إلى دخول كليات القمة على خياراتهم المتاحة، ويُنتظر الطلاب بدء تنسيق المرحلة الثالثة للجامعات بعد نتائج الفصل الثاني، المقررة من السبت 24 أغسطس إلى الثلاثاء 3 سبتمبر 2024، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

تنسيق المرحلة الثالثة في الجامعات 2024

موعد تنسيق المرحلة الثالثة والحد الأعلى للقبول الجامعات 2024

وأشار إلى المؤشرات الأولية للارتفاع في الحد الأدنى للقبول بكليات الشعب العلمية في المرحلة الأولى لعام 2024، حيث سجلت درجات الحرارة 371 فأكثر، أي بنسبة 90.48%، مقارنة بالعام الماضي. كما سجل الحد الأدنى من الفروق العلمية 362 درجة فأكثر بنسبة 88.29%، مما يعني زيادة 99 في الحد الأدنى، هذه الزيادة ترجع إلى نسبة عالية من الطلاب الحاصلين على مجموع من 95% إلى أقل من 100% من 0.39% إلى 0.66%، في المقابل، شهدت نسبة الزيادة السكانية الهندسية في الحد الأدنى 15 درجة.

الكليات والمعاهد التي تقبلها 55% منشورة وأدبي

ونرصد لكم خلال السطور التالية قائمة بالكليات والمعاهد التي تقبل الطلاب الحاصلين عليها بنسبة 55% فأكثر في تنسيقاتها العام الماضي، والتي تشمل:

المعهد الفني التجاري بالزقازيق. المعهد العالي للحاسبات ونظم المعلومات بالتجمع الأول. المعهد الفني التجاري بالإسكندرية. المعهد العالي للحاسب ونظم المعلومات شعبة نظم بالتجمع الخامس. معهد العباسية للعلوم التجارية والمحاسبة (نظم المعلومات). المعهد العالي الكندي لتكنولوجيا الإدارة بالتجمع الخامس. المعهد الفني للفنادق بالإسكندرية. المعهد الفني التجاري بسوهاج. المعهد العالي للعلوم والتكنولوجيا كفر الشيخ. المعهد الجامعي لتكنولوجيا الإدارة التنفيذية بالمنيا (نظم المعلومات الإدارية). معهد عالي تعاوني زراعي وإرشاد بأسيوط (بمصروفات). الكلية المطبخية الألمانية بأسيوط. معهد عالي تعاوني زراعي شعبة تسويق ألماني بشبرا الخيمة. المعهد الفني التجاري بالريش. المعهد الفني التجاري بقويسنا. المعهد الفني التجاري ببنها. المعهد الفني التجاري بقنا. الأكاديمية الحديثة بالمعادي (نظام معلومات إدارية). كلية تكنولوجيا الصناعة تدخل بطيبة . المعهد العالي للحاسب الآلي بكينج مريوط (نظم المعلومات الإدارية). معهد المنيا العالي للغات. كلية التربية النوعية الفنية بأسيوط. كلية التربية الرياضية بنات بالمنوفية (شبين الكوم). المدينة الجامعية للدراسات الدولية بشبرامنت. المعهد الفني للفنادق بالمطرية.

ثم تقدم هذه التسعات خيارات متعددة في تخصصات متنوعة، مما يسهم في تسهيل اختياراتهم الرائعة على مجموعهم ومستوى طموحاتهم الأكاديمية.

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