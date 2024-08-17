نتيجة الدور الثاني الشهادة الإعدادية 2024.. «اعرف نتيجتك»

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن نتائج الدور الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية لعام 2024 في عدة محافظات، بعد انتهاء عمليات التصحيح والمراجعة، هذا الإعلان يتيح الفرصة للطلاب التسجيل في تنسيق الثانوية العامة أو تنسيق العلوم الفنية، وذلك بمجموعهم الكلي، وخلال السطور التالية ينشر لكم موقع "الموجز" كافة التفاصيل.

نتيجة الدور الثاني الشهادة الإعدادية

نتيجة الدور الثاني الشهادة الإعدادية 2024

يمكن لطلاب الصف الثالث الإعدادي الحصول على نتائجهم من خلال بوابة التعليم الأساسي عبر الرابط الخاص بالمنصة، بمجرد دخول الموقع، يتعين عليهم اختيار "منصة متعددة الأشكال" للحصول على النتائج.

نتائج طلاب الشهادة الإعدادية 2024 بالمحافظات

محافظة المنوفية : أعلنت الشركة العامة إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، النتيجة الثانية بنجاح ناجح بنسبة 89.66%. من بين 14,415 طالبًا تقدموا للامتحانات، ويصل عددهم إلى 12,526 طالبًا. ويمكن معرفة نتائجهم من خلال التوجه إلى مدارسهم.

نتيجة الشهادة الإعدادية لطلاب محافظة بني سويف : أعلن الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، نتيجة الدور الثاني بنجاح ناجح بنسبة 84.4%.

نتيجة الشهادة الإعدادية

نتيجة الشهادة الإعدادية لطلاب محافظة البحر الأحمر : سجلت النتائج الثانية نسبة نجاح وصلت إلى 90%.

نتيجة الشهادة الإعدادية لطلاب محافظة الإسماعيلية : نسبة النجاح الكامل 99.79% بعد احترام أكرم اللواء محمد جلال النتيجة النهائية. ويمكن للطالب الحصول على نتائجهم من خلال مدارسهم.

نتائج الشهادة الإعدادية لطلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظات أخرى

من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج الفصل الثالث المقترح الثاني في استمرارات مؤقتة، بعد انتهاء العمل المعتاد واعتماد النتائج قبل المحافظين.

نتيجة الثانوية العامة 2024

في سياق آخر، تزايد البحث عن اختلافات نتيجة الثانوية العامة 2024، خاصة بعد إضافة درجتين لمادة الطلاب الصغار طلاب الشعب العلمي. تحدد الوزارة عبر موقعها الإلكتروني خطوات تحديد نتيجة الثانوية العامة 2024، بما في ذلك دفع الخطوات عبر حساب صندوق المشروعات التعليمية.

وفي سياق اخر، أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سيتم تحديد المدارس التي ستُلغى فيها إجازة السبت قبل بداية العام الدراسي الجديد من جانب كل إدارة تعليمية، وأسماء المدارس التي ستكون الدراسية فيها ستة أيام أو خمسة، وذلك وفق حدود الكثافة والحلول المطروحة من جانب كل إدارة.

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