الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني 2024.. «بخطوات بسيطة»

نتائج الشهادة الإعدادية للدور الثاني 2024 تتصدر محركات البحث مع اقتراب الإعلان عنها، حيث انه شهدت الساعات القليلة الماضية تزايدًا في البحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية للدور الثاني لعام 2024، حيث يسعى الطلاب وأولياء الأمور إلى معرفة النتائج استعدادًا للمرحلة الدراسية المقبلة، وخلال السطور التالية ينشر لكم موقع "الموجز" كافة التفاصيل.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

امتحانات الشهادة الإعدادية الدور الثاني 2024

بدأ الطلاب الذين لم يوفقوا في الدور الأول، في خوض امتحانات الدور الثاني في بداية شهر أغسطس الجاري، وذلك في مختلف الإدارات التعليمية بجميع محافظات الجمهورية، وقد أعلنت مديريات التربية والتعليم في كافة المحافظات عن جداول الامتحانات الخاصة بالدور الثاني، لتمكين الطلاب من الاستعداد الجيد لها.

إعلان نتائج الشهادة الإعدادية الدور الثاني 2024

من المتوقع أن يتم اعتماد نتائج الشهادة الإعدادية للدور الثاني للعام الدراسي 2023-2024 بعد انتهاء الامتحانات بأيام قليلة، وقد بدأت لجان التصحيح والمراجعة عملها منذ انطلاق أول أيام الامتحانات، لضمان سرعة الإعلان عن النتائج.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني 2024

من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج الشهادة الإعدادية للدور الثاني في مطلع شهر سبتمبر المقبل، حيث يترقب الطلاب وأولياء الأمور هذه النتائج بفارغ الصبر.

كيفية الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية للدور الثاني 2024

يمكن للطلاب الشهادة الإعدادية الحصول على نتائجهم من خلال اتباع عدة الخطوات بسيطة:

اولا- عليك بزيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من خلال الضغط هنا.

ثانيا- قم باختيار المرحلة التعليمية "الشهادة الإعدادية".

ثالثا- عليك باختيار "نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني".

رابعا- قم بتحديد العام الدراسي "2023-2024".

خامسا- قم بإدخال اسم الطالب ورقم الجلوس.

واخيرا عليك النقر على أيقونة "استعلام" للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024.

وفي سياق اخر، بدأت وزارة التربية والتعليم استقبال طلبات تظلمات الثانوية العامة 2024، والتي من المقرر أن تستمر مدة استقبال تظلمات الطلاب حتى يوم الخميس الموافق 22 أغسطس 2024، من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، كما أنه تم تخفيض رسوم تظلمات نتيجة الثانوية العامة هذا العام لتصبح 300 جنيها بدلا من 500 جنيها، لكل مادة دراسية وذلك من خلال أحد مكاتب الهيئة القومية للبريد المصري المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية.

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