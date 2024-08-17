خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2024 |تفاصيل

يترقب آلاف الطلاب والطالبات من خريجي الثانوية الأزهرية إعلان نتائج تنسيق المرحلة الأولى لعام 2024، وذلك بعد الانتهاء من تسجيل اختبارات القدرات عبر الموقع الرسمي للتنسيق الأزهري، وتأتي هذه التوقعات في ظل استعداد الطلاب لمعرفة الجامعات المتاحة بناءً على نتائجهم، حيث أعلن الأزهر الشريف في مؤتمره الأخير أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل التنسيق بعد صدور نتائج الدرجات للمرحلة الأولى، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

توقعات نتائج تنسيق المرحلة الأولى للثانوية الأزهرية

في هذا السياق، نقدم لكم توقعات نتائج تنسيق المرحلة الأولى الثانوية الأزهرية لعام 2024، حيث يمكن للطلاب التعرف على المؤشرات الأولية للجامعات التي يمكنهم الالتحاق بها بناءً على مجموع درجاتهم:

كلية الهندسة بالقاهرة: من المتوقع أن يصل التنسيق إلى 92.5%.

كلية الطب (بنين وبنات) بالقاهرة: يتوقع أن يبلغ التنسيق حوالي 96.15%.

كلية الصيدلة بالقاهرة: من المتوقع أن يصل التنسيق إلى 94.38%.ك

كلية الطب بدمياط: يتوقع أن يبلغ التنسيق 94.85%.

كلية اللغات والترجمة: التوقعات تشير إلى تنسيق يصل إلى حوالي 62.46%.

كلية الهندسة قسم الزراعة بالقاهرة: من المتوقع أن يصل التنسيق إلى 81.54%.

كلية الزراعة بالقاهرة: التوقعات تشير إلى تنسيق يبلغ 75.23%.ك

كلية التجارة جامعة القاهرة: التوقعات تشير إلى تنسيق بنسبة 70%.

كلية اللغة العربية: يتوقع أن يكون تنسيق القبول 62%.



يُفضل متابعة الموقع الرسمي للتنسيق للحصول على أحدث المعلومات والتحديثات بشأن التنسيق.

خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2024:

بعد إعلان نتائج التنسيق وفتح باب تسجيل الرغبات عبر بوابة مصر الرقمية، يمكن للطلاب معرفة الكلية التي تم ترشيحهم لها باتباع الخطوات التالية:

-الدخول إلى الموقع الرسمي للتنسيق الإلكتروني.

-الضغط على خدمة “تنسيق الأزهر”.

اختيار الشعبة الدراسية الخاصة بالطالب.

-إدخال البيانات الشخصية بدقة.

كتابة رقم الجلوس والرقم السري بشكل صحيح.

-الضغط على كلمة “استعلام” لعرض تفاصيل التنسيق.

-ستظهر بطاقة الترشيح التي يمكن طباعتها.

-بعد الحصول على بطاقة الترشيح، يمكن للطلاب الانتظار حتى يتم فتح باب التحويلات، حيث ستُعلن نتائج التحويلات لاحقًا.

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